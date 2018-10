De vrijwel nieuwe Boeing 737 MAX 8 van Lion Air die in de nacht van zondag op maandag met 189 inzittenden is gecrasht in de Javazee, had tijdens de vorige vlucht technische problemen.

Zo waren er "onbetrouwbaarheden met de snelheid", zeggen de Indonesische autoriteiten dinsdag.

Het is niet bekend of deze problemen tijdens de fatale vlucht opnieuw zijn opgetreden. In afwachting van het onderzoek naar de crash worden alle toestellen van hetzelfde model geïnspecteerd, is bekendgemaakt tijdens een persconferentie van de autoriteiten.

Op zondag vertrok het toestel vanuit de stad Denpasar op Bali richting Jakarta toen er ongebruikelijke variaties in hoogte en vliegsnelheid werden gemeten. Volgens de topman van Lion Air, Edward Sirait, is het probleem "volgens de richtlijnen opgelost".

Vlucht JT610 vertrok een dag later vanuit Jakarta naar Pangkal Pinang, op het eiland Bangka. Kort na het opstijgen vroeg de piloot toestemming om terug te keren naar het vliegveld. De luchtverkeersleiding ging akkoord, maar het contact met het vliegtuig viel daarna weg. Dit gebeurde ongeveer dertien minuten na het opstijgen.

Wrak vliegtuig nog niet gevonden

De hulpdiensten hebben na een dag zoeken slechts enkele lichamen en brokstukken gevonden. De romp van het toestel is nog niet ontdekt, de verwachting is dat daar de meeste personen in zitten.

In het toestel zaten 181 passagiers. Drie van hen waren kinderen. Daarnaast had het vliegtuig acht medewerkers van Lion Air aan boord.

Het toestel was nog maar kort in gebruik. Het model van Boeing is nog maar een paar jaar oud.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!