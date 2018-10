Het dodental door het noodweer dat Italië teistert, is opgelopen tot minstens negen. Alle havens aan de Ligurische kust en de luchthaven van Genua zijn vanwege de harde wind gesloten.

Volgens het Italiaanse persbureau ANSA zijn alle vluchten geannuleerd. Op zee worden golven van 8 tot 10 meter gerapporteerd.

Dinsdag is een vrouw omgekomen in Dimaro. Afgelopen nacht overleed een vrijwillige brandweerman in de plaats St. Martin in de provincie Zuid-Tirol, meldt ANSA. In Cattolica is een 63-jarige kitesurfer omgekomen. Door de wind kwam hij op rotsen terecht.

Maandag kwamen al vijf mensen door het noodweer om het leven. Ook wordt nog een persoon vermist en zijn tientallen mensen gewond geraakt.

De hevige regenval houdt voorlopig nog aan in Italië.

De bevolking in de getroffen regio wordt geadviseerd binnen te blijven. Vanwege het extreme weer zijn meer dan vijfduizend brandweermannen ingezet.

Windsnelheden van 180 kilometer per uur gemeten

In de provincie Savona werden windsnelheden van 180 kilometer per uur gemeten. De autoriteiten willen de rivier Adige ontlasten door water via een ongebruikte verkeerstunnel af te voeren naar het Gardameer.

Het water in Venetië is gestegen tot een hoogte van 156 centimeter. In Rome zijn de scholen gesloten, omdat het te gevaarlijk is om naar school te gaan. Alle toeristen die in Pompeï waren, zijn geëvacueerd.

In de haven van Savona, ten westen van Genua, overstroomde een autoterminal. Honderden auto's werden erdoor verwoest.

Code rood geldt in meerdere landen

Niet alleen in Italië is maandag code rood van kracht. De waarschuwing geldt ook voor gebieden in Griekenland, Kroatië, Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland en Bosnië en Herzegovina.

In de gebieden waar code rood is afgegeven, kan de aanhoudende neerslag ertoe leiden dat rivieren buiten hun oevers treden.

Deze waarschuwing is vooral van kracht voor het noordwesten van Italië, aldus Weerplaza. Volgens het weerbureau houdt het slechte weer de komende dagen nog aan.

