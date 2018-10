De vrijwel nieuwe Boeing 737 MAX 8 van Lion Air die zondag neerstortte in de Javazee, is nog niet gevonden. De autoriteiten zetten nu een onderwaterbaken in om het wrak of de romp van het toestel te vinden. Ook wordt er met sonarboten en een onderwaterdrone gezocht.

Het vliegtuig belandde ongeveer 15 kilometer van de Indonesische kust in zee. Het water is daar ongeveer 30 tot 35 meter diep.

Vlucht JT610 was maandag onderweg van Jakarta naar Pangkal Pinang, op het eiland Bangka. Het is nog altijd een raadsel waardoor het vliegtuig vlak na het opstijgen crashte. Getuigen maken melding van een explosie net voor de crash.

Het vliegtuig zou tijdens een vlucht de avond voor de crash al onregelmatig hebben gevlogen door een "technisch probleem". Dit blijkt uit vluchtgegevens van de website FlightRadar24.

Na het opstijgen vanuit de stad Denpasar op Bali waren er ongewone variaties in hoogte en vliegsnelheid in de eerste paar minuten van de vlucht. Er was sprake van een plotselinge daling van 875 voet in een tijdsbestek van 27 seconden, terwijl het toestel normaal gesproken had moeten stijgen, voordat het stabiliseerde en verder vloog naar Jakarta.

'Probleem opgelost volgens richtlijnen'

Echter, de piloten hielden het vliegtuig op een maximale hoogte van 28.000 voet vergeleken met 36.000 voet op dezelfde route eerder in de week. Lion Air-topman Edward Sirait zei maandag dat er een technisch probleem was opgetreden tijdens de vlucht van Denpasar naar Jakarta, maar dat het was opgelost "volgens de richtlijnen".

De crash is het eerste ongeval met de op grote schaal verkochte Boeing 737 MAX. Lion Air stelt dat het vliegtuig, dat sinds augustus in gebruik was, luchtwaardig was. De piloot en de copiloot hadden samen elfduizend vlieguren achter de rug.

Contact na dertien minuten verloren

De autoriteiten achten de kans klein dat een van de 189 inzittenden het ongeluk heeft overleefd. De crash wordt beschouwd als de op één na zwaarste vliegramp van Indonesië. Maandag zijn al enkele lichamen geborgen. De hulpdiensten denken de meeste omgekomen inzittenden in de romp van het toestel te kunnen vinden.

De piloot vroeg vlak na het opstijgen toestemming om terug te keren naar het vliegveld. Hij kreeg groen licht, maar hierna verloor hij het contact met de verkeerstoren. Dit gebeurde ongeveer dertien minuten na vertrek. Het is nog onbekend wat er in de momenten hierna is gebeurd.

Omdat het een modern toestel was, zond het continu data over de vlucht uit. Die data zullen worden onderzocht, zeggen de autoriteiten.

