De 56-jarige Rodney Berget is maandag in de Amerikaanse staat South Dakota geëxecuteerd door middel van een dodelijke injectie. De executie was omstreden, omdat de man een verstandelijke beperking zou hebben gehad.

Berget kreeg de doodstraf, omdat hij zeven jaar geleden bij een mislukte uitbraak uit een gevangenis een bewaker had vermoord. Berget zat destijds een celstraf van tachtig jaar uit voor een ontvoering en poging tot moord.

Volgens een uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof mogen veroordeelden met een dergelijke beperking niet worden geëxecuteerd. Berget voldeed volgens zijn advocaat aan deze criteria, maar het Hooggerechtshof ging daar niet in mee.

In zijn jeugd deed Berget mee aan de Special Olympics, de Olympische Spelen voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook een brief van de Special Olympics met een pleidooi om het vonnis niet te voltrekken, mocht niet baten.

Het was voor het eerst sinds 2012 dat er weer een doodstraf in deze staat werd voltrokken. Het was tevens de vierde executie in South Dakota sinds de staat de doodstraf in 1979 weer had ingevoerd.

