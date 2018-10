Het noodweer dat een deel van Europa teistert, heeft maandag in Italië zeker vijf mensen het leven gekost. De dodelijke ongevallen vonden plaats op verschillende plekken in het land.

Ten zuiden van Rome kwamen twee personen om doordat een boom op hun auto viel. Hetzelfde overkwam iemand in het nabijgelegen Terracina en een wandelaar in Napels. Een vrouw raakte dodelijk gewond door rondvliegend puin.

In de Italiaanse hoofdstad werden scholen gesloten, evenals in tientallen gemeenten in het noorden. De storm en hevige regenval richtten op verschillende plekken grote schade aan.

Venetië kwam voor 75 procent blank te staan. De harde wind stuwde de golven de lagune in waardoor het waterpeil in de stad steeg tot 1,56 meter boven zeeniveau. Dat was in tien jaar niet meer gebeurd en de verwachting is dat het nog erger wordt.

​

Code rood geldt in meerdere landen

Niet alleen in Italië is maandag code rood van kracht. De waarschuwing geldt ook voor gebieden in Griekenland, Kroatië, Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland en Bosnië.

In de gebieden waar code rood is afgegeven, kan de aanhoudende neerslag ertoe leiden dat rivieren buiten hun oevers treden. Deze waarschuwing is vooral van kracht voor het noordwesten van Italië, aldus Weerplaza. Volgens het weerbureau houdt het slechte weer de komende dagen nog aan.

