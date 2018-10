De verdachte van de aanslag op de synagoge in de Amerikaase stad Pittsburgh waarbij elf doden vielen, is maandag voorgeleid aan de rechter. Hij nam grotendeels zwijgend kennis van de tenlasteleggingen.

Verdachte Robert Bowers werd in een rolstoel de rechtszaal binnengereden. Bij de schietpartij in de synagoge raakte hij gewond, maar zijn verwondingen zijn niet ernstig.

De 46-jarige Amerikaan moest maandag documenten ondertekenen om aan te geven dat hij de in totaal 29 aanklachten heeft begrepen. Hij wordt onder meer verdacht van de moord op elf personen en haatmisdrijven.

Bowers heeft in het verleden regelmatig antisemitisch materiaal verspreid via internet. De aanslag van zaterdag was de dodelijkste ooit op de joodse gemeenschap in de Verenigde Staten.

Bij een veroordeling kan de Amerikaan een levenslange gevangenisstraf of zelfs de doodstraf krijgen. Hij komt niet op borgtocht vrij. De volgende zitting is donderdag.

Trump bezoekt dinsdag Pittsburgh

De Amerikaanse president Donald Trump gaat dinsdag naar Pittsburgh vanwege de schietpartij in de synagoge. De woordvoerder van het Witte Huis zegt dat Trump en de First Lady dinsdag gaan "rouwen met de gemeenschap in Pittsburgh".

Niet iedereen in Pittsburgh zit te wachten op de komst van de president. Een groep joodse leiders heeft hem in een open brief gevraagd weg te blijven tot hij "blank nationalisme volledig verwerpt".

Veiligheidsraad houdt minuut stilte

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft maandag stilgestaan bij de aanslag in de Verenigde Staten. De vertegenwoordigers van de vijftien landen en andere aanwezigen stonden op en hielden één minuut stilte voor de slachtoffers.

De voorzitter condoleerde de nabestaanden namens de hele raad. Hij sprak over een "hatelijke daad" die heeft geleid tot de dood van elf burgers in hun gebedshuis.

De Israëlische VN-ambassadeur Danny Danon zei dat het tijd is om "gezamenlijk te strijden tegen de golf van antisemitisme" die de wereld overspoelt.

