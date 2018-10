In diverse landen is een code rood afgegeven vanwege het aanhoudende noodweer. Het gaat om gebieden in Italië, Griekenland, Kroatië, Oostenrijk en Zwitserland, meldt de ANWB maandag.

In het zuidwesten van Italië zijn meerdere mensen om het leven gekomen door overstromingen en modderstromen als gevolg van langdurige regenval.

In de stad Crotone in Zuid-Italië kwamen vier mensen om het leven door een aardverschuiving. Zij waren bezig met werkzaamheden aan het riool. De pijpen waren beschadigd door het slechte weer van de afgelopen week, meldt Rai Uno.

Ook doen zich problemen voor in de Alpen. Er is vooral veel sneeuw gevallen in de zuidelijke Alpen in gebieden tussen de 1.200 en 1.500 meter, aldus weerdienst Weerplaza. Tegelijkertijd veroorzaakt hevige regenval in lagere delen van de Alpen ook grote problemen.

Deze situatie zal de komende dagen niet veranderen. In de bergen worden windstoten tot boven de 160 kilometer per uur verwacht. Ook trekt er maandag een zeer venijnig lagedrukgebied over de Golf van Genua, dat veel wind op zee veroorzaakt en zware buien met zich meebrengt. Op Sardinië en Corsica wordt ook veel neerslag verwacht.

In Rome zijn scholen gesloten en bomen ontworteld

In de gebieden waar code rood is afgegeven, kan de aanhoudende neerslag ertoe leiden dat rivieren buiten hun oevers treden. Deze waarschuwing is vooral van kracht voor het noordwesten van Italië, aldus Weerplaza.

Ook in de omgeving van Rome moeten mensen voorbereid zijn op hagel, onweer en zeer zware windstoten. In de omgeving van de Italiaanse hoofdstad zijn bomen ontworteld en ligt het openbare leven deels stil. In Venetië staan veel straten onder water.

Volgens de ANWB zijn de problemen op de wegen vooral het grootst in de omgeving van de Alpen. "Zo zijn in het noorden van Italië lokale wegen afgesloten en zijn er aardverschuivingen in het westen van Oostenrijk", aldus een woordvoerder.

Veel scholen en openbare gebouwen in de regio bleven maandag gesloten vanwege het noodweer.

