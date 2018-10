In Spanje zijn tientallen mensen aangehouden bij twee grote politieacties tegen het produceren en handelen van drugs. In Malaga is een groot drugslaboratorium ontmanteld.

Dat melden de nationale politie van Spanje en Spaanse media.

In het lab kon meer dan 1000 kilogram MDMA worden gemaakt. De drugs zouden een straatwaarde van meer dan 5 miljoen euro hebben.

De Spaanse politie werkte samen met Franse en Britse collega's. In die landen zijn honderden kilo's marihuana en hasj in beslag genomen. In Spanje zijn zeven mensen gearresteerd, in het Verenigd Koninkrijk ook zeven en in Frankrijk twee.

Grote politieactie Barcelona tegen drugshandelaars

Tegelijkertijd voerde de nationale politie van Spanje in Barcelona een grote actie uit tegen drugshandelaars in de stad. Bij die actie zijn zeker 47 mensen opgepakt. Ruim zevenhonderd agenten werkten mee aan de operatie. Daarnaast zijn ook zeker veertig gebouwen binnengevallen.

Volgens de politie zijn de drugshandelaars vooral van Dominicaanse afkomst. De actie zou een grote klap zijn voor de georganiseerde misdaad in Barcelona.

