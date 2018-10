De meeste EU-landen, waaronder Nederland, willen uitstel van het Brusselse plan om volgend jaar een einde te maken aan het halfjaarlijkse verzetten van de klok.

Een meerderheid van de lidstaten vindt daarnaast dat zoveel mogelijk landen dezelfde standaardtijd moeten kiezen als de huidige regeling verdwijnt. Dat bleek maandag na afloop van een vergadering van de EU-transportministers in het Oostenrijkse Graz.

Daar discussieerden de ministers voor het eerst over het voorstel van de Europese Commissie. De commissie wil dat de klok eind maart 2019 voor het laatst in de hele EU verzet wordt. Elk land moet daarna zelf bepalen of de klok dan in oktober wel of niet naar de wintertijd wordt teruggezet.

Een aantal lidstaten vindt dat handhaving van het huidige systeem met een zomer- en wintertijd een optie in de onderhandelingen moet zijn.

Marokko houdt heel jaar zomertijd aan

De Marokkaanse regering heeft eerder deze maand besloten het hele jaar de zomertijd aan te houden. Daardoor werd de klok dit weekend niet een uur teruggezet. De regering stelt dat er door het aanhouden van de zomertijd een uur natuurlijk licht wordt gewonnen.

In Marokko werd de klok afgelopen jaren vier keer per jaar verzet, omdat tijdens de ramadan altijd de wintertijd wordt aangehouden. Het is niet duidelijk of het plotselinge besluit van de regering ook voor deze periode geldt.

Het was in Marokko altijd een uur vroeger dan in Nederland. Maar omdat in Nederland afgelopen weekend de klok wel werd teruggezet, is het sinds zondag even laat in beide landen.

Nederlands kabinet wil een peiling houden

In Nederland wil het kabinet op basis van een peiling onder Nederlanders bepalen wat het volk vindt van het voorstel van de Europese Commissie om de zomertijd af te schaffen.

Het is niet bekend hoe de peiling er precies uit komt te zien. Het is evenmin bekend wat het kabinet wil laten meewegen en welke invloed de uitslag van de peiling heeft op het besluit.

Het is geen referendum, beklemtoont het kabinet, omdat dit onlangs werd afgeschaft.

