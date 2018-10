Bij de vliegramp met een Indonesisch passagiersvliegtuig zijn waarschijnlijk alle 189 mensen aan boord om het leven gekomen. De autoriteiten hebben na uren zoeken geen aanwijzingen dat er overlevenden zijn.

Inmiddels zijn de eerste slachtoffers geborgen. De hulpdiensten zijn nog steeds op zoek naar het grootste wrakstuk waarin zich naar alle waarschijnlijkheid de meeste lichamen bevinden.

De Boeing 737 van Lion Air stortte kort na het opstijgen bij de Indonesische hoofdstad Jakarta in zee.

Ongeveer dertien minuten na het opstijgen vroeg de piloot toestemming om terug te keren naar het vliegveld. Hij kreeg toestemming, maar verloor daarna het contact met de verkeerstoren. Het is nog onbekend wat er in de momenten hierna is gebeurd.

Volgens vliegtuigtrackersite Flightradar24 kwam het vliegtuig op 1.524 meter hoogte in de problemen. Het toestel daalde, steeg vervolgens weer even en stortte daarna neer in zee. Volgens de luchtvaartmaatschappij had het toestel op een eerdere vlucht technische problemen gehad.

Grootste vliegramp in Indonesië in twintig jaar tijd

Aan boord waren zeker 23 overheidsfunctionarissen en 4 medewerkers van de staatstinmijn PT Timah. Ook een Italiaanse passagier en een Indiase piloot zaten in het toestel.

Indonesië is een van de snelst groeiende luchtvaartmarkten ter wereld. Als alle passagiers aan boord zijn omgekomen, dan is de crash de op één na grootste Indonesische luchtramp sinds 1997, aldus experts uit de industrie.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in een reactie laten weten dat er geen Nederlanders aan boord waren.

