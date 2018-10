Angela Merkel zou volgens bronnen bereid zijn zich niet verkiesbaar stellen voor een nieuwe termijn als voorzitter van haar partij CDU. Dit zou betekenen dat ze bij de volgende verkiezingen ook niet meer de lijsttrekker van de partij zal zijn.

Dit melden verschillende bronnen binnen haar partij maandag aan het Duitse persbureau DPA, de Duitse krant Der Spiegel en aan het Franse persbureau AFP.

Merkel zou wel willen aanblijven als bondskanselier. Tot nu toe heeft zij altijd verklaard dat het partijvoorzitterschap en het kanselierschap bij dezelfde persoon moeten liggen. Merkel leidt sinds de verkiezingen van 2017 momenteel haar vierde kabinet. De volgende bondsdagverkiezingen zijn in 2021.

CDU leed afgelopen zondag een verkiezingsnederlaag bij regionale verkiezingen in de deelstaat Hessen. De partij kreeg 27 procent van de stemmen, wat de slechtste uitslag was sinds 1966. Bij de vorige verkiezingen in Hessen kreeg CDU nog 38,3 procent van de stemmen.

Eerder verloor zusterpartij CSU ook al flink bij de verkiezingen in Beieren. De linkse partij de Groenen en de rechtse partij Alternative für Deutschland (AfD) waren in Hessen en Beieren grote winnaars.

Merkel sinds 2000 leider CDU

Merkel leidt de CDU sinds 2000. In dat jaar werd ze partijvoorzitter nadat Wolfgang Schäuble moest terugtreden vanwege een schandaal.

Bij de bondsdagverkiezingen in 2005 werd Merkel lijsttrekker voor de CDU. Ze won die verkiezingen, nadat de partij al jaren successen boekte in regionale verkiezingen. Ze is sinds november 2005 de bondskanselier van Duitsland.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!