De 51-jarige Nigel Richards uit Nieuw-Zeeland heeft zondag het wereldkampioenschap scrabble gewonnen. Hij won het spel met het woord 'groutier', dat gedefinieerd wordt als 'nors' of 'lastig'.

Het cruciale woord leverde hem 68 punten op. Het is de vierde keer dat Richards met de winst in het Engelstalige WK naar huis gaat. "Ik ben zeer verheugd dat ik dit jaar twee wereldkampioenschappen heb gewonnen, het Franstalige WK en het Engelstalige", zei hij na afloop van het toernooi. In totaal won hij het spel met 575 punten.

"De concurrentie was sterk tijdens het kampioenschap. Jesse was een zeer indrukwekkende tegenstander", aldus Richards. Ook de woorden 'zonular' (als een kleine zone), dat honderd punten opleverde en 'phenolic' (synthetische hars) van 84 punten droegen bij aan zijn overwinning.

Richards woont in Maleisië en speelt al 23 jaar scrabble. Hij won het WK ook al in 2007, 2011 en 2013, en in 2018 dus ook het Franstalige WK. Dit jaar bestaat het wereldberoemde spel zeventig jaar.

