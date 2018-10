Een passagiersvliegtuig van Lion Air met 189 mensen aan boord is maandagochtend (lokale tijd) neergestort in de Javazee bij Indonesië. Reddingswerkers denken dat er geen overlevenden zijn.

De oorzaak van het neerstorten is nog niet bekend. Er is een onbekend aantal lichamen geborgen.

In het vliegtuig zaten 181 passagiers en 8 stafleden. De autoriteiten meldden in eerste instantie dat er 188 mensen aan boord waren.

Er zaten 3 kinderen in het toestel. Volgens persbureau Reuters waren er ook 23 medewerkers van de Indonesische regering aan boord.

Volgens vliegtuigtrackersite Flightradar24 kwam het vliegtuig op 1.524 meter hoogte in de problemen. Het toestel daalde, steeg vervolgens weer even en stortte daarna neer in zee.

Contact na dertien minuten verloren

De Indonesische luchtverkeerleiding verloor dertien minuten na vertrek het contact met het toestel, dat op weg was van Jakarta naar Pangkal Pinang op het eiland Bangka. Het ging om vluchtnummer JT610.

Het toestel had tijdens een eerdere vlucht een technisch probleem, maar dit was daarna opgelost, zegt de CEO van Lion Air Edward Sirait. "Wij hebben nog geen idee waarom het vliegtuig is neergestort. Het was een gloednieuw toestel."

Het gaat om een Boeing 737 MAX 8. Dat is een van de nieuwste modellen van Boeing. Lion Air heeft elf toestellen van dit type. De andere toestellen kampten niet met hetzelfde technische probleem.

Omdat het een modern toestel was, zond het continu data over de vlucht uit. Die data zullen worden onderzocht, zeggen de autoriteiten.

Reddingswerkers onderweg naar rampplaats

De Indonesische reddingsdienst meldt dat de wrakstukken van het vliegtuig zijn gelokaliseerd op zo'n 70 kilometer afstand van de Indonesische hoofdstad Jakarta. Een reddingsteam is naar de rampplaats gestuurd om hulp te verlenen.

"We hebben reddingsvesten, telefoons en delen van het vliegtuig ontdekt", aldus de zegsman van de reddingsdienst. Het wrak ligt naar schatting op 35 meter diepte.

Vliegtuig was kort in gebruik

Sirait meldt dat er later op maandag een persconferentie zal volgen. "Op dit moment kunnen we nog geen reactie geven, we zijn bezig met het verzamelen van alle informatie en data."

Lion Air is de grootste particuliere vliegtuigmaatschappij van Indonesië. Het bedrijf werd onlangs van de zwarte lijst gehaald door de Europese Commissie. De vloot bestaat uit 112 toestellen van Boeing en Airbus.

Het betreffende vliegtuig was nog maar kort in gebruik, laat het bedrijf weten. De piloot en copiloot hadden samen elfduizend vlieguren gemaakt.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoekt nog of er Nederlanders aan boord waren.

