Eigenaar Vichai Srivaddhanaprabha (60) van Leicester City is zaterdagavond omgekomen bij de helikoptercrash vlak bij het stadion, zo bevestigt de Premier League-club zondagavond op Twitter. De vier andere inzittenden hebben het ongeluk evenmin overleefd.

Het ging om de medewerkers Nursara Suknamai en Kaveporn Punpare van de club, piloot Eric Swaffer en passagier Izabela Roza Lechowicz, meldt de politie van Leicestershire in een verklaring. De club betuigt medeleven aan de familie van Srivaddhanaprabha en de nabestaanden van de andere overledenen.

"De wereld is een fantastische man verloren", schrijft de club. "Een man die aardig was, genereus, een man wiens leven in het teken stond van diegenen die hij liefhad en de mensen aan wie hij zo succesvol leiding gaf. Leicester City was een familie onder zijn leiderschap."

De Thaise miljardair was sinds 2010 voorzitter van Leicester. Hij leidde de club in 2016 naar een hoogtepunt. In dat jaar wist de ploeg de landstitel te veroveren.

Het kampioenschap van het bescheiden Leicester in de steenrijke Premier League geldt als een van de grootste sensaties in de geschiedenis van het Engelse voetbal. Sinds 2017 was Srivaddhanaprabha ook eigenaar van de Belgische club OH Leuven.

Condoleance bij King Power Stadium

Zondag legden veel fans bloemen neer bij het King Power Stadium. De club opent dinsdag een condoleanceregister bij het stadion voor supporters die hun medeleven willen betuigen. Voor wie daar niet naartoe kan komen, wordt een online condoleanceregister geopend op de website van de club.

De wedstrijd in de League Cup die dinsdag tegen Southampton zou worden gespeeld, gaat niet door. Ook een wedstrijd van het tweede elftal tegen Jong Feyenoord is afgelast.

Spelers van Leicester City betuigen hun steun via sociale media. Middenvelder Andy King schrijft dat hij hoopt dat Srivaddhanaprabha net zo trots was op zijn club als de spelers op hem waren.

Helikopter stortte direct na opstijgen neer

De helikopter stortte zaterdag na de wedstrijd tegen West Ham United (1-1) neer op een parkeerplaats bij het King Power Stadium en vatte vlam. De vijf inzittenden kwamen daarbij om het leven.

Volgens getuigen was het toetsel opgestegen vanaf het veld in het stadion. Het stadion werd na het ongeluk direct ontruimd vanwege de brand die door de crash was ontstaan. Het vuur kon snel worden geblust.

De Air Accidents Investigation Branch (AAIB) onderzoekt de toedracht van het ongeluk. Tot dat onderzoek is afgerond, is de parkeerplaats niet toegankelijk. Dat gaat vermoedelijk nog enkele dagen duren.