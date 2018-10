Zeker zeventien mensen zijn om het leven gekomen door een busongeval in Pakistan. Het voertuig raakte in het noorden van het land van de weg en belandde in een ravijn, bericht de Pakistaanse krant Dawn.

Een getuige zegt dat de bus 's avonds crashte. Hij kon pas veel later alarm slaan omdat hij geen mobiel bereik had in het gebied.

Omwonenden zouden zelf in actie zijn gekomen om lichamen te bergen. Zij zouden een vrouwelijke inzittende levend hebben aangetroffen en naar een huis hebben gebracht.

De politie meldt dat zeventien lichamen zijn geborgen. Het dodental kan nog oplopen, omdat mogelijk nog niet alle slachtoffers zijn gevonden. Er zouden inmiddels ook ambulances naar het wrak zijn gestuurd. Dat bevindt zich volgens de autoriteiten op een afgelegen locatie.

De bus was onderweg naar de stad Rawalpindi, zegt de politie. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. Volgens inwoners van het gebied zijn eerder voertuigen geraakt door aardverschuivingen.