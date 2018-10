De christendemocratische CDU en sociaaldemocratische SPD hebben zware klappen gekregen bij de deelstaatverkiezing in Hessen. Op basis van de voorlopige einduitslag is de CDU weer de grootste partij geworden, maar krimpt wel fors ten opzichte van de vorige verkiezing.

Het speelveld is dichter naar elkaar toe gekropen, waardoor meerdere coalities mogelijk zijn.

De CDU heeft 27 procent van de stemmen gekregen. Dat is de slechtste uitslag sinds 1966. Bij de vorige verkiezing in 2013 steunde ruim 38 procent van de stemmers de christendemocraten. De SPD kreeg destijds 30,7 procent van de stemmen, maar komt nu uit op 19,8 procent.

Het CDU van bondskanselier Angela Merkel en de SPD werken landelijk samen in de zogeheten Grote Coalitie (GroKo). Een nederlaag in Hessen kan die samenwerking onder druk zetten. De grote winnaars zijn volgens de exitpolls de Groenen en de rechts-populistische Alternative für Deutschland (AfD), die fors groeien.

De Groenen gaan van 11,1 procent in 2013 naar bijna 20 procent bij deze stembusgang. AfD komt op 13,1 procent van de stemmen, terwijl de partij in 2013 nog bleef steken op 4,1 procent van de stemmen. De opkomst was met 67,3 procent iets lager dan in 2013 toen 73,2 procent kwam opdagen.

CDU-premier Bouffier wil niet praten met AfD en Die Linke

Hessen heeft momenteel een CDU-premier, Volker Bouffier. Hij verwacht te kunnen aanblijven. Bouffier wil de komende dagen met andere partijen, met uitzondering van AfD en Die Linke, gaan praten over mogelijke samenwerking.

Hessen wordt momenteel bestuurd door de CDU en de Groenen. Die laatste partij zit landelijk in de oppositie. Door de winst van de Groenen kunnen de twee eventueel doorregeren.

Tweede klap voor christendemocraten bij deelstaatverkiezingen

Het is de tweede klap voor de christendemocraten bij de deelstaatverkiezingen. De Beierse zusterpartij CSU verloor eerder deze maand zijn absolute meerderheid. Na het tellen van de stemmen stond de partij op een verlies van 10,4 procentpunt ten opzichte van 2013 en komt ze uit op 37,3 procent van de stemmen.

Het is het slechtste resultaat dat de CSU behaalde sinds 1950. De partij blijft ondanks het verlies wel de grootste partij in Beieren. Tweede partij is de Groenen met 17,8 procent van de stemmen.

