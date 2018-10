In Tsjechië is zondag de grootste militaire parade sinds het einde van de Koude Oorlog gehouden. Bijna tweeduizend militairen namen deel aan de parade. Het was honderd jaar geleden dat Tsjecho-Slowakije werd gesticht.

Inmiddels is het land gesplitst in het huidige Tsjechië en Slowakije. President Milos Zeman benadrukte dat het Tsjechische leger zijn NAVO-verplichtingen nakomt in de strijd tegen de "grootste vijand van de mensheid", het internationale terrorisme.

Bij de parade waren ook militairen uit andere NAVO-landen aanwezig, zoals Slowakije, Groot-Brittannië en Frankrijk.

De Amerikaanse minister van Defensie James Mattis was aanwezig bij de parade. Hij betuigde zijn medeleven met de families van de vier Tsjechische soldaten die dit jaar zijn omgekomen in Afghanistan.