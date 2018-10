Miljoenen Brazilianen mogen zondag stemmen in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in het Zuid-Amerikaanse land. De grote favoriet is de extreemrechtse Jair Bolsonaro (63), gevolgd door Fernando Haddad (55) van de linkse Arbeiderspartij.

In de eerste ronde van de verkiezingen ging 46 procent van de stemmen naar Bolsonaro. Haddad kreeg 29 procent van de kiezers achter zich. Er volgt een tweede stemronde, omdat niemand de meerderheid van de stemmen kreeg.

Bolsonaro staat bekend om zijn vrouwonvriendelijke, homofobe en racistische standpunten. Hij belooft als president een einde te maken aan de corruptie in het land en versoepeling van de wapenwetten.

De Braziliaanse politiek kent veel corruptieschandalen. Drie kwart van de huidige parlementariërs is veroordeeld wegens corruptiemisdrijven of wordt daarvan verdacht. Een van hen is voormalig president Luiz Inácio Lula da Silva. De oud-president heeft zijn steun uitgesproken aan partijgenoot Haddad.

Volgens peilingen van zaterdag is het mogelijk dat Bolsonaro zondag een meerderheid van de kiezers achter zich krijgt, ondanks dat Haddads populariteit de afgelopen weken is toegenomen. Het verschil is volgens de peilingen niet groot: Bolsonaro zou met 54 procent van de stemmen kunnen winnen.

