Een jaar nadat in Catalonië de onafhankelijkheid werd uitgeroepen, heeft de voormalige Catalaanse leider Charles Puigdemont zaterdag zijn nieuwe partij gelanceerd.

De nieuwe partij, Crida Nacional (Nationale Oproep), werd gelanceerd tijdens een congres dat gehouden werd in de pro-onafhankelijkheidsstad Manresa, schrijft The Guardian. In de buurt van deze Catalaanse stad staat ook de gevangenis waar voormalige Catalaanse leiders vastzitten. Puigdemont was zelf niet aanwezig bij de lancering, maar hield een toespraak vanuit Brussel die live werd uitgezonden.

Puigdemont probeert via deze weg opnieuw een groep separatisten bijeen te krijgen in de strijd voor onafhankelijkheid van Catalonië. Omdat veel bondgenoten van de voormalige president gevangen zitten en anderen een meer gematigd politiek pad kiezen, heeft Crida Nacional nog niet veel steun.

"Een jaar geleden besloten we dat we de strijd zouden voortzetten, ongeacht de omstandigheden en gebeurtenissen, en dat we ons zouden inzetten voor de opbouw van een beter land, een republiek", zei Puigdemont in zijn toespraak. Hij verwees ook naar de verdeeldheid binnen het separatistische kamp. "We moeten als een eenheid verder strijden en niet elkaar de schuld toeschuiven."

Veel van zijn voormalige bondgenoten hebben inmiddels meer gematigde functies aangenomen en geweigerd zich aan te sluiten bij de nieuwe partij.

Puigdemont vluchtte naar België

In Catalonië werd op 1 oktober van vorig jaar een onafhankelijkheidsreferendum gehouden, waarbij de Spaanse politie hard optrad en tientallen gewonden vielen. Een meerderheid stemde voor afscheiding van Spanje, maar Madrid weigerde de stemming te erkennen omdat volgens de Spaanse regering de stemming illegaal was.

Na het referendum ontstond een conflict tussen de Spaanse en de Catalaanse regering. Toen ze na 1 oktober niet tot een overeenkomst konden komen, riep Puigdemont op 27 oktober de onafhankelijkheid uit. Madrid reageerde door de controle over Catalonië over te nemen.

Het dagelijkse bestuur werd op non-actief gesteld en veel belangrijke separatistische politici, onder wie Puigdemont, werden vervolgd door de Spaanse regering. Een aantal werden opgepakt, maar de voormalige leider vluchtte met vijf anderen naar België. Puigdemont werd in maart door de Duitse politie aangehouden, maar uiteindelijk is hij niet overgeleverd aan Spanje.

Afgelopen juni nam de Catalaanse regering, onder leiding van de nieuw gekozen regiopremier Quim Torra, de controle in Catalonië weer over van Madrid.

