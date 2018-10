Door de antisemitische aanslag op een synagoge in het Amerikaanse Pittsburgh zaterdagochtend zijn elf mensen omgekomen. Daarnaast zijn nog zes mensen gewond geraakt, van wie nog één persoon in levensgevaar verkeert.

Dat heeft de directeur van de veiligheidsdienst van Pittsburgh Wendell Hissrich laten weten tijdens een persconferentie. Er zijn geen kinderen omgekomen of gewond geraakt.

Onder de zes gewonden zijn vier politieagenten. "De twee agenten die als eerste bij de synagoge kwamen en twee leden van het SWAT-team zijn gewond geraakt", stelt Hissrich. Alle vier agenten verkeren niet in levensgevaar.

Tijdens de persconferentie is bevestigd dat de verdachte de 46-jarige rechtsextremist Robert Bowers is. Hij heeft zich na een schietpartij en gijzelsituatie gewond overgegeven, hij is niet een van de zes gewonden die Hissrich noemde. Bowers ligt nog in het ziekenhuis met meerdere schotwonden.

Bowers vervolgd voor 29 strafbare feiten

Minister van Justitie Jeff Sessions heeft zaterdagavond laten weten dat Bowers de doodstraf kan krijgen. Hij wordt vervolgd voor 29 strafbare feiten, heeft de openbaar aanklager van West-Pennsylvania laten weten. "De daden van Robert Bowers vertegenwoordigen het ergste van de mensheid", zei Scott Brady. "We zetten alle middelen van mijn kantoor in voor dit federale onderzoek en vervolging van haatmisdrijven."

"Haat en geweld op basis van religie kunnen geen plaats hebben in onze samenleving", zei Sessions. "Deze vermeende misdaden zijn verwerpelijk en volkomen weerzinwekkend in het licht van de waarden van deze natie."

De Amerikaanse president Donald Trump liet in een eerste reactie weten dat mensen die op gebedshuizen schieten, de doodstraf moeten krijgen. Ook zei hij dat een gewapende bewaker dit mogelijk had kunnen voorkomen.

"Anti-semitisme heeft geen plek in de Verenigde Staten", zei Trump in een latere toespraak. "We mogen dit nooit accepteren."

De officier van justitie van de staat Pennsylvania liet tijdens de persconferentie weten dat Bowers snel voor de rechter wordt gebracht en dat er een strenge straf wordt geëist.

Bowers deed vaker antisemitische uitspraken

Bowers zou op sociale media regelmatig antisemitische uitspraken doen. Zaterdag had hij nog gezegd dat hij het genoeg vond en actie ging ondernemen. Ook tijdens de aanslag zou hij meerdere keren antisemitische dingen hebben geroepen.

De schutter had zeker een automatisch wapen en drie handwapens bij zich in de synagoge, zei Bob Jones van de FBI Pittsburgh. "Waar hij mee geschoten heeft, weten we niet."

"Dit is het afschuwelijkste plaats delict die ik ooit heb gezien", stelde Jones. Ook Hissrich zei dat. Zowel Jones als Hissrich was zichtbaar geëmotioneerd.

Volgens FBI handelde Bower alleen

De politie kreeg zaterdag om 9.45 uur de eerste melding dat er een schutter in de synagoge was. De sabbatdienst was in volle gang.

Eerst maakten media melding van vier doden, dat aantal liep snel op naar acht. Om 16.00 uur lokale tijd werd bekend dat elf mensen waren omgekomen.

Nadat de politie ter plaatse kwam, vluchtte Bowers na een kort vuurgevecht de synagoge weer in. Daar verschanste hij zich op de derde verdieping. Nadat de SWAT-agenten een inval deden, gaf de schutter zich over.

Volgens de FBI handelde Bowers alleen.

