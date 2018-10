Meer dan zeventienhonderd migranten die onderdeel uitmaakten van de karavaan die richting de Verenigde Staten trekt, hebben asiel aangevraagd in Mexico. Honderden mensen willen gebruikmaken van een aanbod van Mexico.

Dat laat de Mexicaanse overheid weten. Daarnaast zijn honderden mensen naar huis teruggekeerd.

Mexico biedt de mensen die meelopen in de karavaan een tijdelijke verblijfsvergunning en werk aan als ze niet verder trekken richting de VS. De karavaan werd vlak bij de staat Oaxaca gestopt door de Mexicaanse ME, om het aanbod van de overheid te doen.

Een groot deel van de migranten besloot alsnog door te lopen. De karavaan had eerder zeker 3.500 mensen die meeliepen, volgens sommige schattingen waren het er zelfs veel meer. Hoeveel er nu nog over zijn, is niet bekend.

De Amerikaanse president Donald Trump dreigde soldaten naar de grens met Mexico te sturen om de migranten tegen te houden.

