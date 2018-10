De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft laten weten dat hij details over de zaak van de gedode Saoedische journalist Jamal Khashoggi heeft gedeeld tijdens een internationale top.

Erdogan sprak in Istanboel met de Franse president Emmanuel Macron, de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Russische president Vladimir Poetin over de situatie in Syrië. Tijdens dat gesprek heeft de Turkse president ook details over Khashoggi bekendgemaakt.

Merkel en Macron lieten in een gezamenlijke persconferentie weten dat er pas een beslissing wordt genomen over het beëindigen van wapenverkoop aan Saoedi-Arabië, als bekend is wie Khashoggi heeft gedood. De Duitse leider hoopt op een gezamenlijk standpunt van de Europese Unie.

De Saoedische journalist wordt sinds 2 oktober vermist. Hij ging het consulaat van Saoedi-Arabië in Istanboel in en kwam niet meer naar buiten. Saoedi-Arabië heeft toegegeven dat de journalist in het consulaat is gedood en heeft achttien mensen gearresteerd.

Macron, Merkel, Poetin en Erdogan vinden dat een staakt-het-vuren nodig is in Syrië en dat dat gerespecteerd moet worden door alle partijen. Merkel noemt verkiezingen in Syrië het uiteindelijke doel van de gesprekken over vrede.

