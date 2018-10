Bij een schietpartij en een gijzeling die daarop volgde in de Amerikaanse stad Pittsburgh zijn zeker acht doden gevallen en zes mensen gewond geraakt. De verdachte heeft zich gewond overgegeven aan de politie.

Wendell Hissrich, directeur van de veiligheidsdiensten in Penssylvania, heeft bevestigd dat het om een haatmisdrijf gaat. De man had een antisemitisch motief en schoot daarom op de synagoge.

Vier agenten zijn neergeschoten. Of er agenten zijn overleden, is nog niet bekend. Het dodental kan nog oplopen.

De politie ging af op een melding van een schietpartij. De agenten die als eerste bij de synagoge kwamen, werden ook beschoten. De schutter had zich volgens lokale media verschanst op de tweede verdieping van het gebouw voordat hij zich overgaf.

In de synagoge was een sabbatdienst aan de gang toen de schutter het vuur opende. De verdachte zou een 46-jarige man met een lichte huidskleur zijn.

Het gebied rond de synagoge is een half uur na de arrestatie van de verdachte vrijgegeven. Hissrich zei dat het het gruwelijkste plaats delict was die hij ooit heeft gezien.

Trump wil strengere straffen

De Amerikaanse president Donald Trump liet in reactie op de schietpartij weten dat de schietpartij mogelijk voorkomen had kunnen worden, als er een gewapende bewaker in de synagoge had gestaan. "Dan was de schutter misschien de enige geweest die was neergeschoten."

Daarnaast riep hij op om iedereen die een gebedshuis aanvalt, de doodstraf te geven. "Ik snap niet dat mensen het met me oneens zijn hierover." Hij weigerde vragen van verslaggevers over het aanscherpen van de wapenwetgeving, te beantwoorden.

"Anti-semitisme heeft geen plek in de Verenigde Staten", zei Trump in een latere toespraak. "We mogen dit nooit accepteren."

Vicepresident Mike Pence liet in een reactie weten dat hij de schietpartij ziet als aanval op de vrijheid van godsdienst in de Verenigde Staten.

