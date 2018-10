De extreemrechtse politicus Jair Bolsonaro (63) heeft zondag de tweede ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen gewonnen. De omstreden Bolsonaro wordt daarmee het nieuwe staatshoofd van het Zuid-Amerikaanse land.

Bolsonaro heeft 55,7 procent van de stemmen behaald, meldt de Braziliaanse kiescommissie. Hij heeft daarmee met ruime afstand gewonnen van zijn linkse uitdager Fernando Haddad van de Arbeiderspartij (PT).

De oud-burgemeester van São Paulo kreeg 44,3 procent van de stemmen. In totaal mochten ongeveer 147 miljoen Brazilianen een stem uitbrengen.

"Brazilië!", schrijft de nieuwe president op Twitter, gevolgd door een emoticon van de Braziliaanse vlag en een duimpje. "Vanaf nu wordt niet meer geflirt met socialisme, communisme, populisme en links-extremisme. Nu zullen we leiden met God" zei hij in een boodschap op zijn Facebook-account. "We wisten waar Brazilië naar op weg was en nu weten we waar we naartoe willen."

Haddad liet na zijn nederlaag weten het als een verplichting te zien om de "nationale belangen" te verdedigen. Zijn partij had eigenlijk de populaire oud-president Lula da Silva als presidentskandidaat gewild, maar daar staken rechters een stokje voor. Lula is vanwege corruptie veroordeeld en zit in de gevangenis.

Bolsonaro vertoont overeenkomsten met Trump en Duterte

Bolsonaro is een oud-paratroeper, die al bijna dertig jaar actief is in de Braziliaanse politiek. Hij heeft voor een tiental partijen in het parlement gezeten.

In westerse media wordt de rechts-populistische politicus vaak omschreven als een 'tropische Trump'. Zijn denkbeelden vertonen ook veel overeenkomsten met die van de Filipijnse president Rodrigo Duterte.

In tegenstelling tot zo'n drie kwart van zijn collega-parlementariërs, wordt Bolsonaro niet verdacht van betrokkenheid bij het enorme corruptieschandaal dat de Braziliaanse politiek al jaren in zijn greep houdt.

Hij belooft de corruptie hard te zullen aanpakken, onder meer door militairen te benoemen in zijn kabinet en het aantal ministeries en parlementariërs te verminderen.

Kiezer gevoelig voor beloftes over aanpakken criminaliteit

Brazilië kampt ook met een moordcijfer dat vorig jaar een recordhoogte bereikte en veel andere vormen van criminaliteit. Voor Braziliaanse kiezers was dat het belangrijkste verkiezingsthema. Bolsonaro belooft dat de politie nog vaker op criminelen zal schieten. "De enige goede crimineel is een dode crimineel", is een van zijn motto's. Net als: "Een politieman die niemand doodt, is geen politieman".

Minder strenge wapenwetten moeten er daarnaast voor zorgen dat elke Braziliaan een vuurwapen kan kopen om zich tegen criminelen te beschermen.

De populistische politicus staat niet welwillend tegenover de lhbt-gemeenschap. In het verleden stelde Bolsonaro al eens dat hij liever een dode, dan een homoseksuele zoon zou hebben.

"Ik ben geen homofoob, maar als ik twee mannen op straat zie kussen, krijgen ze klappen van me", zei hij onlangs.

Ook heeft hij racistische uitlatingen gedaan. Over mensen met een donkere huid zei hij: "Zwarten zijn dom en lui."

Geen 'speciale behandeling' voor minderheden

Minderheden moeten volgens Bolsonaro niet denken dat ze aanspraak kunnen maken op een speciale behandeling. Dat geldt ook voor vrouwen, mensenrechten- en milieuactivisten, kritische journalisten en mensen in de culturele sector, zoals kunstenaars.

"Dit land is van ons, niet van hen", zei hij daarover, waarmee hij doelde op de meerderheid van "normale Brazilianen" die hij zegt te vertegenwoordigen. De nieuwe president heeft tijdens zijn campagne meermaals gezegd met weemoed terug te denken aan de militaire dictatuur.

Amazonegebied open voor landbouw, mijnbouw en industrie

Bolsonaro gelooft niet in klimaatverandering en wil zijn land terugtrekken uit het klimaatakkoord van Parijs. Milieuwetgeving in het algemeen is ook niet belangrijk, meent hij.

Het ministerie van Milieu moet onder zijn regering opgaan in het ministerie van Landbouw. Bedrijven moeten toestemming krijgen om economische activiteiten, zoals houtkap en mijnbouw, te ontplooien in beschermde gebieden in het Amazonegebied. De inheemse volken die daar wonen, moeten verkassen, vindt Bolsonaro.

Daarnaast moet de Braziliaanse economie volgens hem worden gestimuleerd met lagere belastingen, minder bureaucratie en de privatisering van zeker vijftig staatsbedrijven.