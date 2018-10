De Saoedische minister van Buitenlandse Zaken Adel al-Jubeir heeft zaterdag gezegd dat degenen die achter de vermeende moord op journalist Jamal Khashoggi zitten in Saoedi-Arabië zullen worden vervolgd. Ook zei hij dat het onderzoek naar de moord tijd zal kosten.

Daarmee is het verzoek van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan om de achttien verdachten aan zijn land uit te leveren van de baan. "De individuen zijn Saudische onderdanen, zij worden vastgehouden in Saudi-Arabië en het onderzoek is in Saudi-Arabië", zei Al-Jubeir op een veiligheidstop in Bahrein. "Zij zullen worden vervolgd in Saoedi-Arabië."

Al-Jubeir noemde de reacties op de vermeende moord op Khashoggi op 2 oktober in het Saoedische consulaat in Istanbul "mediahysterie" die een wereldwijde verontwaardiging aanwakkert en de banden van het koninkrijk met het Westen onder druk zet..

Hij zei ook dat de relatie van zijn land met de VS waterdicht is en dat alle Golfstaten het "rationele, realistische" buitenlandse beleid van de Amerikaanse president Donald Trump kunnen steunen.

Volgens Saoedi-Arabië zijn in verband met de moord op Khashoggi acht verdachten gearresteerd en twee mensen uit overheidsdiensten ontslagen.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan wil dat de daders van de vermeende moord in Turkije worden berecht. Zijn ministerie van Justitie maakte vrijdag bekend Saoedi-Arabië officieel te zullen verzoeken de verdachten uit te leveren.

Saoedi-Arabië ontkent betrokkenheid koningshuis

Khashoggi was als journalist vaak kritisch op de Saoedische regering in het algemeen en op kroonprins Mohammad bin Salman in het bijzonder. De meeste van de Saoedische verdachten, die door Turkije werden geïdentificeerd, komen uit militaire kringen of de inlichtingenwereld. Verschillenden van hen zouden banden met prins Bin Salman hebben.

De Saoedische regering ontkent in alle toonaarden dat het koningshuis betrokken was bij de operatie tegen Khashoggi. Volgens de officiële lezing, die in de afgelopen weken opvallend vaak veranderde, voerden de verdachten die op eigen initiatief uit.

