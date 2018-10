Israël heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag zo’n tachtig doelen in de Gazastrook aangevallen. Dat meldt het Israëlische leger. De aanvallen volgen op de in totaal dertig raketten die militanten vrijdag vanuit de kuststrook op Israël afvuurden. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen.

De Islamitische Jihad, een van de gewapende groepen die actief is in Gaza, zei in een verklaring dat het de raketten heeft afgevuurd in reactie op de moord op vier Palestijnse demonstranten bij de grens vrijdag.

Zaterdagochtend vuurden militanten opnieuw een raket af op Israël. Het projectiel werd onderschept door het Israëlisch afweersysteem Iron Dome.

Het geweld voedt de bezorgdheid over een nieuwe oorlog. De militaire vleugels van verschillende Palestijnse groepen, waaronder Hamas, zeiden vrijdag in een gezamenlijke verklaring klaar te zijn voor oorlog.

Volgens militaire rapporten verzamelden zich vrijdag op verschillende plaatsen langs de grens met Gaza ongeveer zestienduizend Palestijnen. Sommigen van hen zouden explosieven en stenen naar Israëlische militairen hebben gegooid. Tijdens de protesten viel de Israëlische luchtmacht drie Hamas-posten in de noordelijke Gazastrook aan.

Sinds maart grote demonstraties aan grens Israël-Gaza

Sinds eind maart zijn volgens het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid 213 Palestijnen gedood tijdens de gedeeltelijk gewelddadige protesten aan de grens met Gaza. De demonstranten roepen op tot opheffing van de blokkade van Gaza, die al meer dan tien jaar duurt, evenals een terugkeer van Palestijnse vluchtelingen naar gebieden die nu bij Israël horen.

Tot nu toe is één Israëlische militair gedood. Hij werd onder vuur genomen door een sluipschutter.

In de Gazastrook wonen meer dan twee miljoen mensen. Er is onder andere gebrek aan drinkwater en elektriciteit. De Hamas-regering in de Gazastrook is door de VS, de EU en Israël aangemerkt als een terroristische organisatie.