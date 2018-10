Uit een exitpoll van de Irish Times en de Ierse zender RTE blijkt dat een meerderheid van de Ieren zich in een referendum heeft uitgesproken voor het schrappen van het verbod op godslastering uit de grondwet.

Volgens de peiling heeft ruim 71 procent van de Ieren voor de verwijdering van het artikel gestemd, waar ruim 26 procent zou willen dat het verbod gehandhaafd blijft. De definitieve resultaten worden later op zaterdag verwacht.

Het referendum viel samen met de stemming voor een nieuwe president. Volgens de exitpoll zou een meerderheid van de stemmers voor een verlenging van het mandaat van de 77-jarige Michael D. Higgins hebben gekozen.

Godslastering is op dit moment nog strafbaar in Ierland en overtreders kunnen bestraft worden met een boete die kan oplopen tot 25.000 euro, maar dit is nog nooit voorgekomen. De laatste keer dat iemand in Ierland werd vervolgd voor godslastering was in 1855, aldus The Guardian.

De Ierse politie onderzocht drie jaar geleden wel uitspraken van Stephen Fry die hij op televisie deed. De komiek omschreef God als "grillig", "gemeen", en een "volslagen maniak". Het onderzoek werd later stopgezet omdat er volgens de politie te weinig mensen beledigd waren door zijn woorden.

'Teken van afzwakking religieus conservatisme'

Het is de tweede keer dit jaar dat de Ieren mogen stemmen in een referendum over de afschaffing van een grondwetartikel. In mei koos een grote meerderheid voor het liberaliseren van de abortuswet. In 2015 stemde Ierland al voor het homohuwelijk.

De Ierse premier Leo Varadkar noemde de afschaffing van de strenge abortuswetgeving het "hoogtepunt van een stille revolutie die al gedurende tien tot twintig jaar aan de gang is".

The Guardian benadrukt dat, als de exitpoll het nu bij het juiste eind heeft en de meerderheid van de stemmers voor het verwijderen van het verbod op godslastering uit de grondwet heeft gekozen, dit opnieuw een teken is van de afzwakking van het religieuze conservatisme in Ierland.

