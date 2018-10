De Marokkaanse regering heeft plots besloten om het hele jaar door de zomertijd aan te houden. Daardoor zal de klok dit weekend niet een uur worden teruggezet.

Net als in Nederland zou in Marokko de klok in de nacht van zaterdag op zondag een uur achteruit gaan. De regering stelt dat er door het aanhouden van de zomertijd een uur natuurlijk licht wordt gewonnen, meldt BBC News.

In Marokko werd de klok afgelopen jaren vier keer per jaar verzet omdat tijdens de ramadan altijd de wintertijd wordt aangehouden. Het is niet duidelijk of het plotselinge besluit van de regering ook voor deze periode geldt.

Het is in Marokko een uur vroeger dan in Nederland, maar omdat in Nederland dit weekend de klok wel terug wordt gezet zal het vanaf zondag even laat zijn in beide landen.

Lidstaten van de Europese Unie (EU) moeten uiterlijk in maart volgend jaar aan Brussel laten weten of ze willen overschakelen op permanente zomer- of wintertijd. De voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker zei onlangs in zijn jaarlijkse beleidstoespraak dat ze een einde willen maken aan het halfjaarlijkse verzetten van de klok.

Het Nederlandse kabinet zal binnen enkele weken een oordeel over het plan vellen.

