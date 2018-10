De migranten die vanuit Honduras zijn vertrokken richting de Amerikaanse grens, kunnen in Mexico tijdelijke identiteitspapieren en werkvergunningen krijgen.

Om daarvoor in aanmerking te kunnen komen, moeten ze wel in Mexico asiel aanvragen en in de zuidelijke staten Chiapas en Oaxaca blijven, meldt BBC News.

De Mexicaanse president Enrique Peña Nieto heeft het aanbod vrijdag gedaan, nadat de Amerikaanse president Donald Trump eerder deze week dreigde financiële hulp aan Midden-Amerikaanse landen te verminderen. Trump wil voorkomen dat de migrantenkaravaan de Verenigde Staten bereikt. Daarvoor is hij van plan troepen naar de grens met Mexico te sturen.

De regeling 'Estas en tu casa' (Je bent thuis), zoals Peña Nieto die noemt, voorziet ook in medische zorg en educatie voor asielaanvragers. "Dit plan is alleen bedoeld voor diegenen die voldoen aan de Mexicaanse wetgeving en het is een eerste stap naar een permanente oplossing voor degenen aan wie de vluchtelingenstatus in Mexico wordt toegekend", aldus de president die volgende maand wordt opgevolgd door Andrés Manuel López Obrador.

