De Duitse politie heeft Movie Park Germany in de Duitse plaats Bottrop vrijdagavond gesloten vanwege een dreigement, laat de politie op Twitter weten.

Uit voorzorg is het park eerder gesloten en moesten elfduizend bezoekers het terrein verlaten. Rond 21.30 uur liet de politie weten dat alle bezoekers rustig het park hadden verlaten en het onderzoek nog in volle gang was. Er is geen paniek uitgebroken onder de gasten.

Een politiewoordvoerder zei tegen de zender Westfälische Rundschau dat een persoon telefonisch had gewaarschuwd voor een bom in het park. "Die persoon dreigde er niet zelf mee, maar informeerde ons over de dreiging."

De politie stuurde veel agenten op het park af, om het zekere voor het onzekere te nemen. In het pretpark is niets verdachts aangetroffen. De politie meldt dat het loos alarm was en dat een ruzie tussen twee personen mogelijk de reden was voor de bommelding. Er is aangifte gedaan. "Zodoende is vandaag een einde gekomen aan de horror"', aldus de politie op Twitter.

In Movie Park Germany was vrijdagavond een halloween-evenement. Het park zou eigenlijk tot 22.00 uur openblijven.

