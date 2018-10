De Turkse openbaar aanklager zal Saoedi-Arabië vragen om uitlevering van achttien verdachten in de zaak van de vermiste journalist Jamal Khashoggi. Dat heeft het Turkse ministerie van Justitie vrijdag laten weten.

Volgens Saoedi-Arabië zijn achttien verdachten gearresteerd en zijn vijf vertegenwoordigers van de Saoedische overheid ontslagen.

Khashoggi verdween op 2 oktober tijdens zijn bezoek aan het Saoedische consulaat in Istanboel. Zijn partner sloeg een dag later alarm. Lang was niet duidelijk wat er met Khashoggi gebeurd was. Turkije stelt dat Khashoggi is vermoord.

Eind vorige week verklaarden de Saoedische autoriteiten dat Khashoggi inderdaad niet meer leefde. Hij zou volgens de autoriteiten in het consulaat in een ruzie verwikkeld zijn geraakt en daarbij zijn overleden. Eerder stelde Saoedi-Arabië nog dat de journalist het consulaat had verlaten.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan wil dat de daders van de vermeende moord in Turkije worden berecht.

Een Saoedische officier van justitie zal zondag naar Turkije afreizen.

