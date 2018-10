De FBI heeft vrijdag in het zuiden van Florida een man gearresteerd in verband met de veertien bompakketten die in de afgelopen dagen in de Verenigde Staten zijn verstuurd, heeft een woordvoerder van het openbaar ministerie in Florida laten weten.

Het gaat om de 56-jarige Cesar Sayoc. CNN meldt dat Sayoc in 2002 dreigde met een bomaanslag "groter dan 9/11". Daarnaast was hij meerdere keren opgepakt voor kleinere misdrijven.

De man werd gearresteerd in een winkel in de stad Plantation. Het openbaar ministerie sluit niet uit dat er meer arrestaties volgen.

Minister van Justitie Jeff Sessions liet vrijdagmiddag (lokale tijd) in een toespraak weten dat Sayoc vijf zaken ten laste worden gelegd.

De belangrijkste daarvan is het sturen van bommen naar voormalige presidenten. "Als hij schuldig wordt bevonden, kan hij 58 jaar gevangenisstraf krijgen", stelde Sessions.

Over het motief van Sayoc kon volgens de minister nog niets worden gezegd.

'Het waren geen nepbommen'

"Zijn DNA is gevonden op meerdere pakketten", zei Sessions. "Dat kon worden gelinkt aan DNA dat hij heeft afgestaan na een eerdere arrestatie. Zo hebben we hem kunnen vinden."

Christopher Wray, hoofd van de FBI, zei dat het niet om nepbommen ging. "Alle pakketten hadden een pvc-buis van 15 centimeter, een klok, een batterij en mogelijk explosief materiaal." In een aantal van de postpakketten zat ook een foto van het doelwit met een rood kruis erop.

Wray zei dat het onderzoek nog bezig is en dat niet zeker is of er nog meer pakketten zijn. "Het onderzoek gaat door. We sluiten niet uit dat Sayoc alleen handelde en dat er pakketten al verzonden zijn."

In een toespraak loofde Trump alle hulpdiensten die hadden geholpen bij de zoektocht. "We mogen nooit politiek geweld toestaan in ons land. Ik ga alles in mijn macht doen om deze terroristen te straffen."

Drie verdachte pakketten op vrijdag

Kort na de arrestatie berichtte CNN dat een verdacht pakketje was onderschept dat bedoeld was voor de Democratische senator Kamala Harris in Sacramento (Californië). In een verklaring liet de woordvoerder van Harris weten dat de bom is onderschept op het postkantoor.

Vrijdagavond werd bekend dat ook een verdacht pakket is verstuurd naar miljardair Tom Steyer in Burlingame (Californië). Het pakket is tijdens het sorteren van de post in Californië gevonden. Steyer heeft vaak grote donaties aan de Democratische Partij gedaan.

Vrijdag werden twee bompakketten onderschept. Ze waren gericht aan de Democratische senator Corey Booker en oud-inlichtingenchef James Clapper.

Zowel Booker als Clapper staat bekend als criticus van president Trump. Booker wordt vaak genoemd als mogelijke Democratische presidentskandidaat in 2020.

Eerder onderschepte de politie pakketten die gericht waren aan onder anderen oud-president Barack Obama, de voormalige minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton en de miljardair en filantroop George Soros. Alle doelwitten van de explosieven gelden als politieke tegenstanders en critici van Trump.

Pakketten onderdeel van golf bombrieven

Pakketjes gericht aan voormalig vicepresident Joe Biden en de acteur Robert De Niro werden donderdag onderschept.

Een dag eerder ging het om bombrieven voor Obama, congresleden Maxine Waters en Debbie Wasserman Schultz, voormalig CIA-directeur John Brennan en oud-minister van Justitie Eric Holder.

Eerder in de week werden dergelijke pakketten verstuurd naar oud-president Bill Clinton en zijn echtgenote Hillary Clinton en naar Soros.

