De autoriteiten in de VS hebben vrijdag nog twee vermeende bombrieven gevonden. Ze waren geadresseerd aan prominente Democraten. In minder dan een week tijd zijn in totaal veertien bombrieven onderschept die waren bestemd voor critici van Trump.

Golf van bompakketten in VS Zeker dertien enveloppen met mogelijke pijpbommen gevonden in post VS

Pakketten bestemd voor Democratische politici en andere critici van Trump

Onder anderen oud-president Obama en acteur Robert De Niro waren beoogde ontvangers

Een van de vrijdag onderschepte pakketten werd gevonden in de Amerikaanse staat Florida. Het poststuk was geadresseerd aan de Democratische senator Corey Booker uit de staat New Jersey.

Het tweede pakket werd onderschept door de politie in New York. Dat droeg een label met de naam van oud-inlichtingenchef James Clapper en het adres van nieuwszender CNN, waar Clapper soms verschijnt als commentator.

Aanvankelijk werd door de politie gemeld dat er twee pakketten waren aangetroffen in New Yorkt. Een daarvan zou bestemd zijn geweest voor Booker, net zoals het pakket in Florida. Later werd dat bericht gecorrigeerd.

Zowel Booker als Clapper staat bekend als een criticus van de Amerikaanse president Donald Trump. Booker wordt vaak genoemd als mogelijke Democratische presidentskandidaat in 2020.

De FBI heeft aan Amerikaanse media laten weten dat het pakket in Florida vergelijkbaar is met de pakketten die eerder deze week werden aangetroffen. Dat geldt ook voor zeker een van de pakketten in New York.

Eerdere zendingen bestonden uit gele enveloppen met luchtkussenfolie en geïmproviseerde pijpbommen.

Pakketten onderdeel van golf bombrieven

Pakketjes gericht aan voormalig vicepresident Joe Biden en de acteur Robert De Niro werden donderdag onderschept. Een dag eerder waren dat bombrieven voor oud-president Barack Obama, congresleden Maxime Waters en Debbie Wasserman Schultz, voormalig CIA-directeur John Brennan en oud-minister van Justitie Eric Holder.

Eerder in de week werden pakketten geadresseerd aan oud-president Bill Clinton en oud-minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton - zijn echtgenote - en miljardair en filantroop George Soros gevonden.

Anonieme bronnen betrokken bij het onderzoek hebben tegen persbureau AP gezegd dat de pijpbommen geen boobytraps waren, wat betekent dat het openen van de enveloppen ze toch niet tot ontploffing zou hebben gebracht. Het is onduidelijk of dit de bedoeling van de maker was of dat het gaat om een ontwerpfout.

De onderzoekers denken dat de pakketten mogelijk op de post zijn gedaan in Florida. Dat wordt nader onderzocht.