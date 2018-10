De man die eerder deze maand in een Ryanair-toestel een racistische scheldkanonnade hield tegen een bejaarde donkere medereizigster, heeft voor het eerst publiekelijk zijn excuses aangeboden. Hij deed dat in een interview op de Britse zender ITV.

"Ik ben op geen enkele manier een racist en het was op dat moment alleen maar een woedeaanval", zei de man.

Hij zei dat de vrouw niet reageerde toen hij haar vroeg of hij voor haar langs mocht naar de stoel bij het raampje. Daarop kreeg hij een woede-uitbarsting en noemde hij de 77-jarige vrouw onder meer een "lelijk zwart rotmens".

In dezelfde tv-uitzending zei het doelwit van de tirade, Delsie Gayle, dat ze de excuses niet kan aanvaarden. "Ik ben in mijn hele leven nog nooit zo beledigd", zei ze geëmotioneerd. De dochter van de vrouw zei eerder tegen The Huffington Post dat haar moeder last heeft van artritis, waardoor ze enige tijd nodig had om op te staan voor de man.

Het incident, dat door iemand werd gefilmd en op sociale media gepost, gebeurde op 19 oktober in een toestel dat zou gaan vliegen van Barcelona naar Londen Stansted.

Ryanair: Meteen excuses aangeboden

Ook Ryanair heeft vrijdag gereageerd. De luchtvaartmaatschappij zegt pas een dag later van het incident te hebben gehoord maar het toen direct te hebben gemeld bij de politie.

Ook heeft ze meteen excuses aangeboden aan het slachtoffer. Ryanair ontkracht daarmee mediaberichten dat het bedrijf niet adequaat op het incident zou hebben gereageerd.

Volgens Ryanair heeft het Spaanse cabinepersoneel conform de regels ingegrepen en de vrouw op haar verzoek een andere stoel gegeven. Het personeel heeft op dat moment niet gehoord dat er racistische taal werd gebezigd, aldus Ryanair.

