Het westen van Griekenland is donderdag getroffen door een aardbeving. Het epicentrum van de beving met een kracht van 6.8 lag in de Ionische Zee tussen de zuidkant van Italië en de westkant van Griekenland, meldt de Amerikaanse geologische dienst USGS.

Volgens het Europees seismologisch centrum EMSC was de beving zo'n 46 kilometer ten zuidwesten van het eiland Zakynthos.

De brandweer en de politie melden dat er geen slachtoffers zijn gevallen. Wel is er hier en daar schade, onder meer aan de haven, berichten lokale media. Na de beving noteerde de EMSC in de daaropvolgende drie uur nog zeker vijf sterke naschokken.

De beving vond plaats op iets meer dan 10 kilometer diepte, waardoor de kracht versterkt werd. Volgens ooggetuigen op Zakynthos is op veel plaatsen de stroom uitgevallen. Mensen zijn de straat op gevlucht en zoeken onderdak in de parken. Op het eiland blijven de scholen vrijdag dicht en worden die eerst op veiligheid gecontroleerd.

Een Italiaanse nieuwssite meldt dat de aardbeving honderden kilometers verderop in Zuid-Italië is gevoeld. De brandweer op Sicilië, Calabrië en Puglia ontvingen duizenden telefoontjes met vragen over de beving. Ook zou de beving zijn gevoeld in Malta, Albanië en Libië.

In het gebied van de Ionische Zee vinden vaker grote aardbevingen plaats. In 1953 was er een beving met een kracht van 7.2 die aan bijna vijfhonderd mensen het leven kostte.

