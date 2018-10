Het onderzoek naar de herkomst van de verschillende bompakketten die in de Verenigde Staten naar Democratische kopstukken zijn gestuurd, zou zich volgens The New York Times op Florida richten.

The New York Times meldt dat op basis van twee bronnen dicht bij het onderzoek.

De Amerikaanse postdienst heeft informatie verzameld die erop wijst dat de pakketjes zijn verstuurd vanuit de staat Florida. De autoriteiten gaan ervan uit dat de bompakketten door dezelfde afzender zijn verstuurd.

Sinds het begin van deze week werden meerdere pakketten met daarin explosieven verstuurd naar politieke tegenstanders van de Amerikaanse president Donald Trump. De eerste werd maandag bezorgd bij George Soros, die een belangrijke donateur is van de Democratische Partij.

Daarna volgden pakketjes aan Bill en Hillary Clinton, voormalig president Barack Obama, voormalig CIA-directeur John Brennan, oud-minister van Justitie Eric Holder, acteur Robert De Niro en voormalig vicepresident Joe Biden. Er werden ook twee pakketten gevonden die waren bedoeld voor Democratisch congreslid Maxine Waters.

Donderdagavond werd het kantoor van radiozender WMAL in Washington ontruimd na de vondst van een verdacht pakketje. Korte tijd later werd duidelijk dat het om een vals alarm ging.

Bompakketjes hadden retouradres van Wasserman Schultz

In de meeste pakketten zaten pijpbommen, waarin ook glasscherven zaten om meer schade aan te richten. De enveloppen waar de bommen in zaten, hadden als retouradres het kantoor van het Democratische congreslid Debbie Wasserman Schultz. Haar kantoor is gevestigd in Florida.

In een envelop zat ook een wit poeder. Volgens een eerste analyse vormde dat poeder geen "biologische dreiging", zei een FBI-functionaris donderdag tijdens een persconferentie. Het moet nog worden uitgezocht om welke stof het precies gaat.

CNN-baas spreekt van 'totaal gebrek aan begrip' bij Trump

Trump veroordeelde het versturen van de bompakketten, maar zei later dat de media ook de verantwoordelijkheid hebben om "een beschaafde toon te voeren en te stoppen met de eindeloze vijandigheid en de constant negatieve en vaak valse aanvallen en verhalen".

CNN-topman Jeff Zucker sprak van een "totaal en compleet gebrek aan begrip" bij Trump.