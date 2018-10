De Verenigde Staten sturen zeker achthonderd soldaten naar de grens met Mexico om te voorkomen dat een migrantenkaravaan die begon in Honduras het land binnentrekt. Dat heeft het Pentagon donderdag bevestigd.

De Amerikaanse president Donald Trump maakte vorige week al bekend dat hij de grensbewakers en de strijdkrachten op de hoogte had gebracht van wat hij omschrijft als een "nationale crisis". Trump is niet van plan de "illegale migranten" toegang tot de VS te verlenen.

De troepen hebben onder de Amerikaanse wet niet de bevoegdheid migranten fysiek te weren, te arresteren of vast te houden. Wel kunnen ze ondersteunende taken uitvoeren, zoals bijvoorbeeld verkenningsvluchten.

Het is niet de eerste keer dat een Amerikaanse president de grensbewaking laat versterken door militairen. In 2006 zond toenmalig president George W. Bush de Nationale Garde naar de grens met Mexico en in 2010 deed zijn opvolger Barack Obama hetzelfde.

Volgens de organisatoren van de karavaan lopen er inmiddels meer dan zevenduizend mensen mee. Volgens de Mexicaanse regering ligt het daadwerkelijke aantal rond de vierduizend.

Naar verwachting bereikt de karavaan in de loop van volgende week de Amerikaanse grens. De meeste migranten lijken afkomstig te zijn uit Honduras, Guatemala en El Salvador, landen die worden geteisterd door armoede en crimineel geweld.