Na de bompakketten die woensdag naar verschillende Amerikaanse Democratische kopstukken waren gestuurd, hebben voormalig vicepresident Joe Biden en acteur Robbert De Niro donderdag ook verdachte pakketten ontvangen. Mogelijk zaten daar dezelfde soort explosieven in als de pijpbommen die naar politici werden verzonden.

Amerikaanse media melden dat er donderdag een "verdacht pakket" werd afgeleverd bij Tribeca Grill, het restaurant in New York waar De Niro mede-eigenaar van is. In hetzelfde pand is zijn productiehuis gevestigd. Volgens CNN was het pakket geadresseerd aan De Niro zelf.

Volgens The New York Times heeft de explosievenopruimingsdienst het verdachte pakketje gescand en explosieven gevonden. Het bompakket dat aan De Niro was geadresseerd, toonde grote overeenkomsten met de explosieven die verzonden waren naar de Democratische politici.

De 75-jarige acteur, bekend vanwege onder meer zijn rollen in The Godfather Part II, Goodfellas en Raging Bull, alsmede zijn Democratische politieke voorkeur, heeft in het verleden felle kritiek geuit op de Amerikaanse president Donald Trump.

Tweede pakket gevonden bij Joe Biden

Volgens nieuwszender MSNBC werd er later op donderdag een tweede pakketje onderschept dat was geadresseerd aan Joe Biden, die van 2009 tot 2017 vicepresident was onder president Barack Obama. Eerder op de dag werd er ook al een verdacht pakket geadresseerd aan Biden gevonden. Daarmee komt het aantal verdachte pakketten die waren geadresseerd aan prominente Democraten op tien.

Barack Obama en Clintons ontvingen ook bompakketten

De FBI maakte woensdag bekend dat er aan meerdere Democratische kopstukken pakketten met pijpbommen waren verzonden. Onder anderen de voormalige presidenten Obama en Bill Clinton, oud-presidentskandidaat Hillary Clinton en filantroop George Soros ontvingen tot dusver dergelijke post.

Woensdag werd een live-uitzending van CNN onderbroken omdat het gebouw moest worden ontruimd nadat er een verdacht pakket was afgeleverd.

