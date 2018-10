De openbaar aanklager in Saoedi-Arabië heeft verklaard dat het doden van de journalist Jamal Khashoggi "met voorbedachten rade" is gebeurd. Dat meldt de Saoedische staatstelevisie donderdag.

Justitie is bezig met het ondervragen van verdachten. Dat gebeurt op basis van informatie die Turkse en Saoedische onderzoekers hebben vergaard. Saoedi-Arabië liet eerder weten dat het achttien verdachten had gearresteerd.

De journalist verdween op 2 oktober tijdens zijn bezoek aan het Saoedische consulaat in Istanboel. Nadat zijn partner een dag later alarm sloeg, bleef lang onduidelijk was er met de zestigjarige Khashoggi was gebeurd. Volgens Turkije was de Saoedische man vermoord.

Eind vorige week verklaarden de Saoedische autoriteiten dat Khashoggi inderdaad niet meer leefde. Hij zou volgens hen in het consulaat een ruzie hebben gehad en daarbij zijn overleden. Eerder zeiden de autoriteiten dat de journalist het consulaat had verlaten.

Lichaam van Khashoggi verdwenen

De Turkse onderzoekers waren al voor de aankondiging van Saoedi-Arabië een zoektocht naar het lichaam van Khashoggi gestart. Het is nog steeds onduidelijk waar zijn lichaam ligt.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan wil dat de daders van de moord in Turkije worden berecht. Ambassades en consulaten zijn geen grondgebied van de staat in kwestie. Diplomatieke onschendbaarheid geldt alleen voor diplomatiek personeel.

De Amerikaanse president Donald Trump vindt dat de dood van Khashoggi de "slechtste doofpot ooit was". Volgens Trump had Saoedi-Arabië "een heel slecht plan bedacht dat ook nog eens slecht was uitgevoerd". Khashoggi woonde sinds 2017 in de Verenigde Staten.

