China heeft schouderophalend gereageerd op de bewering dat het de iPhones van de Amerikaanse president Donald Trump afluistert.

"Als wordt gevreesd voor afluisterpraktijken als met Apple wordt gebeld, kan worden overgestapt op een telefoon van Huawei", stelde een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

De woordvoerder verwees daarmee naar een bericht in de krant The New York Times van donderdag, waarin wordt gesteld dat Chinese en Russische spionnen meeluisteren als Trump met zijn oude iPhone belt met vrienden. China zou die informatie onder meer gebruiken om te bepalen hoe het Trump het best kan beïnvloeden.

Dat buitenlandse spionnen meeluisteren met Trump is volgens de bronnen van de krant vastgesteld door Amerikaanse inlichtingendiensten. Zij zouden zich baseren op informanten binnen buitenlandse regeringen en op afgeluisterde communicatie tussen buitenlandse functionarissen.

"Dit bewijst alleen maar dat The New York Times nepnieuws creëert", reageerde de Chinese woordvoerder, die een van de favoriete verwijten van Trump leende. Ze stelde ook dat "bepaalde mensen in de VS alles doen om de Oscar voor het beste scenario te winnen."

Rusland ontkent afluisteren Trump niet

Ook de woordvoerder van het Kremlin reageerde op het bericht in de krant. Hij stelde in een telefoongesprek met journalisten dat Moskou vaak kiest voor een "humoristische" benadering als dergelijke beschuldigingen in de media verschijnen. De zegsman ontkende het verhaal niet direct.

Trump is zelf evenmin te spreken over het artikel. "De zogenoemde experts op Trump-gebied bij The New York Times hebben een lang en saai bericht geschreven over mijn telefoongebruik", schreef hij op Twitter. "Het artikel is zo onjuist, dat ik geen tijd heb om het hier te corrigeren."

Trump zou weigeren zijn oude iPhone op te geven, omdat daar zijn lijst met contacten in staat. Die kan hij niet opslaan in zijn officiële telefoons. Wel zou de president onder druk van zijn medewerkers vaker met zijn beveiligde vaste lijn bellen.

De president zegt zelf alleen overheidstelefoons te gebruiken. "Het verhaal is zooooo fout!", schreef hij.

