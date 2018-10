Het aantal doden als gevolg van het instorten van een kolenmijn in de Chinese plaats Yuncheng is gestegen naar vijf.

Volgens de plaatselijke reddingsbrigade werden donderdag de lichamen van nog twee mijnwerkers gevonden, nadat eerder al drie doden waren gemeld. Volgens Chinese media zijn nog zestien mannen vermist.

De mijnwerkers zitten sinds zaterdag vast in de mijn in de oostelijke provincie Shandong. Ze raakten opgesloten toen een steen losscheurde in de mijnschacht, een zogenoemde autoklaas, waardoor de mijn deels instortte.

De reddingswerkzaamheden vorderen slechts langzaam, vanwege de grote hoeveelheid puin die moet worden opgeruimd. De ventilatie in de mijn is wel hersteld, waardoor de overlevenden frisse lucht kunnen krijgen.

Zondag werden drie mannen uit de mijn gered. Een van hen is inmiddels overleden, de toestand van de andere twee is onduidelijk.

De lokale autoriteiten hebben 41 kolenmijnen in de omgeving gesloten, zodat ze nogmaals gecontroleerd kunnen worden. De mijnindustrie in China is berucht om de gevaarlijke werkomstandigheden en de lakse veiligheidsmaatregelen.

