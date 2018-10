Er zijn in de nacht van woensdag op donderdag in de Verenigde Staten twee verdachte pakketjes gevonden die aan de Democratische politicus Maxine Waters geadresseerd waren. Daarnaast zijn agenten op zoek naar een soortgelijk pakketje dat gericht is aan de voormalige vicepresident Joe Biden, ook lid van de Democratische Partij.

​De politie van Los Angeles onderzoekt een verdacht pakketje dat bij een postkantoor vlak bij het centrum aangetroffen is, meldt de politie van de Californische stad via Twitter. Het postkantoor is ontruimd.

Twee pakketjes zijn gericht aan Waters, lid van het Huis van Afgevaardigden voor de Democratische Partij, en lijken op de pakketjes die eerder in New York, Washington en Florida werden aangetroffen.

Ook is de politie op zoek naar een zelfde pakketje dat is gericht aan de Democraat Biden, die van 2009 tot 2017 vicepresident was.

Woensdag werd het kantoor van CNN in New York ontruimd nadat in de postkamer een bompakket werd onderschept. Het explosief was gericht aan oud-CIA-baas John Brennan, die regelmatig als gast op de zender te zien is. Het zou gaan om zogenoemde pijpbommen, ijzeren of metalen buizen die aan beide kanten zijn dichtgemaakt met in de huls explosief materiaal.

Volgens een verklaring van politie zouden de pakketjes glasscherven bevatten.

Drie andere explosieven bezorgd

Ook bij verschillende andere Democratische kopstukken, onder wie Barack Obama en Hillary Clinton, werden woensdag explosieven bezorgd, evenals bij de filantroop en miljardair George Soros. Bij zijn huis werd dinsdag een explosief in de brievenbus aangetroffen. Soros was op dat moment niet thuis.

CNN haalde woensdag hard uit naar president Donald Trump. "Ze begrijpen in het Witte Huis totaal niet hoe serieus hun aanhoudende aanvallen op de media zijn. De president, en zeker ook zijn perschef, zouden moeten begrijpen dat hun woorden ertoe doen", liet zenderbaas Jeff Zucker in een verklaring weten. "Tot dusver hebben ze niet aangetoond dat te begrijpen."

Trump: 'Ook media dragen verantwoordelijkheid'

Trump zei woensdagavond in een toespraak dat de media ook verantwoordelijk zijn voor de toon van het politieke debat en daarbij "een beschaafde toon" aan moeten slaan. "De media moeten stoppen met de eindeloze vijandigheid en de constante negatieve en vaak ongegronde aanvallen en verhalen", zei hij. Eerder wees hij erop dat geweld niet thuishoort in de Amerikaanse politiek.

Ook zei hij dat mensen in de politieke arena "moeten stoppen hun politieke tegenstanders als moreel onjuist te bestempelen". Volgens hem is er een manier om meningsverschillen "vreedzaam" op te lossen, en dat is via het stemhokje.

Dat lijkt tegenstrijdig, gezien de eerdere aanvallen van Trump op zijn politieke tegenstander Clinton. Hij noemde haar tijdens de verkiezingen vaak "Crooked Hillary", omdat de Democratische presidentskandidaat volgens hem corrupt zou zijn. Ook ex-president Obama was voor Trump geregeld mikpunt van kritiek en hij zei onlangs nog dat demonstranten rond de verkiezing van opperrechter Brett Kavanaugh werden betaald door Soros.

Democraten vinden oproep Trump 'hol'

"Het zijn moeilijke tijden", reageerde Clinton op de vondst van de bompakketten. "En het is een tijd van grote verdeeldheid. We moeten alles doen om het land bijeen te houden en we moeten daarvoor kandidaten selecteren die dat proberen te doen." Onduidelijk is of ze hiermee naar Trump verwees.

De Democratische leiders in het Amerikaanse congres hebben Trump wel openlijk bekritiseerd en noemden zijn oproep om het land bijeen te krijgen "hol". "Keer op keer heeft de president fysiek geweld goedgekeurd en Amerikanen verdeeld met zijn woorden en daden", laten Chuck Schumer en Nancy Pelosi in een gezamenlijke verklaring weten.

Ze halen Trumps vermeende steun voor "een congreslid dat een verslaggever aanviel, de neonazi die een vrouw doodde in Charlottesville en zijn aanhang die tijdens zijn bijeenkomsten demonstranten te lijf gingen" aan. Ook keuren ze af dat Trump "dictators die hun eigen volk uitmoorden" steunt en de vrije pers als "de vijand van het volk" betitelt.

