Chinese en Russische spionnen luisteren volgens Amerikaanse inlichtingendiensten telefoongesprekken van de Amerikaanse president Donald Trump af. Trump weigert zijn iPhones echter af te staan en gebruik te maken van de beveiligde telefoonlijn in het Witte Huis.

Anonieme bronnen in het Witte Huis zeggen tegen The New York Times dat ze alleen maar kunnen hopen dat Trump tijdens de gesprekken geen vertrouwelijke informatie doorspeelt.

Assistenten van de president zouden er meerdere keren op hebben aangedrongen dat hij de beveiligde telefoonlijn in het Witte Huis vaker moet gebruiken, maar Trump wil zijn iPhones niet inleveren.

De anonieme bronnen zeggen de informatie niet te willen lekken om Trump te ondermijnen, maar uit frustratie over de nonchalance van de president ten aanzien van elektronische veiligheid.

Lijst met favoriete gesprekspartners

De Chinezen en Russen kunnen belangrijke informatie halen uit de telefoongesprekken. Bijvoorbeeld hoe Trump denkt, met welke argumenten hij te overtuigen is en naar wie hij geneigd is te luisteren. Volgens de anonieme functionarissen hebben de Chinezen een lijst samengesteld met mensen die Trump regelmatig spreekt in de hoop deze mensen te kunnen beïnvloeden.

Op de lijst zou bijvoorbeeld Stephen A. Schwarzmann staan, bestuursvoorzitter van investeringsmaatschappij Blackstone Group. Hij is betrokken bij een masteropleiding bij de Tsinghua Universiteit in Peking. De Chinese overheid probeert bevriende Chinese zakenmannen zo ver te krijgen hun inzichten en argumenten aan Schwarzmann door te spelen, in de hoop dat ze op deze manier bij Trump terechtkomen.

Drie telefoons in bezit

Volgens The New York Times heeft de president twee officiële iPhones in bezit, die door de veiligheidsdiensten zo zijn aangepast dat ze minder mogelijkheden en dus minder kwetsbaarheden hebben.

Daarnaast zou Trump nog een derde persoonlijke iPhone hebben die niet verschilt van de andere miljoenen iPhones ter wereld. Dat is vermoedelijk ook waarom Trump deze bewaart; hij kan er, in tegenstelling tot in zijn andere twee telefoons, nummers in opslaan.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!