CNN-president Jeff Zucker heeft woensdag fel uitgehaald naar de Amerikaanse president Donald Trump, nadat op het kantoor van de nieuwszender een bompakket was onderschept. Volgens Zucker begrijpt Trump niet waar diens aanvallen op de media toe leiden.

Het kantoor van CNN in New York werd ontruimd nadat in de postkamer een bompakket werd onderschept. Ook bij verschillende democratische kopstukken, onder anderen Barack Obama en Hillary Clinton, werden woensdag explosieven bezorgd.

"Ze begrijpen in het Witte Huis totaal niet hoe serieus hun aanhoudende aanvallen op de media zijn. De president, en zeker ook zijn perschef, zouden moeten begrijpen dat hun woorden ertoe doen", liet Zucker in een statement weten. Tot dusver hebben ze niet aangetoond dat te begrijpen"

Ook Eric Holder, de voormalig justitieminister onder Obama en congreslid Maxine Waters waren doelwit. Miljardair George Soros, een belangrijke donateur van de Democraten, kreeg dinsdag al een soortgelijk pakket bij hem thuis bezorgd. Het explosief dat bij CNN werd bezorgd was gericht aan oud CIA-baas John Brennan, die regelmatig als gast op de zender te zien is.

De doelwitten van de explosieven zijn allemaal politieke tegenstanders en critici van Trump. Hij beticht CNN bovendien zeer vaak van het brengen van 'Fake News' en oneerlijke verslaggeving over zijn functioneren als president. Trump noemt journalisten met enige regelmaat "de vijand van het Amerikaanse volk".

'Moedig geweld of aanvallen tegen de media niet aan'

Op zijn bijeenkomsten met zijn aanhang wordt vaak geroepen dat Hillary Clinton moet worden vastgezet. Trump noemt Clinton vaak 'Crooked Hillary'. Hij doelt daarmee op de presidentsverkiezingen van 2016, waar Clinton volgens hem corrupt was.

Ook Obama, die Trump voorging als president, was voor Trump geregeld mikpunt van kritiek. Trump zei onlangs nog dat demonstranten rond de verkiezing van opperrechter Brett Kavanaugh werden betaald door Soros.

Bij een persconferentie in New York nabij het CNN-kantoor werd door de baas van het politiekorps in de miljoenenstad opgeroepen om te stoppen om geweld of aanvallen tegen de media aan te moedigen.

'Veroordeel iedereen die kiest voor geweld'

Trump heeft een grondig onderzoek beloofd naar de bompakketten die werden onderschept. "We kunnen deze laffe pogingen niet tolereren", zei Trump in het Witte Huis. Hij zei niets over de toon die hij zelf met grote regelmaat hanteert over zijn politieke opponenten. Trump zei in de toespraak in Washington dat het "land weer bij elkaar moet komen."

"Ik veroordeel iedereen die kiest voor geweld. De veiligheid van het Amerikaanse volk heeft mijn hoogste en absolute prioriteit", voegde hij toe.

Democraten noemen oproep Trump 'hol'

Ook de Democratische leiders in het Amerikaanse congres hebben Trump bekritiseerd. Ze noemen zijn oproep om het land bijeen te krijgen 'hol'.

"Keer op keer heeft de president fysiek geweld goedgekeurd en Amerikanen verdeeld met zijn woorden en daden", laten Chuck Schumer en Nancy Pelosi in een gezamenlijk statement weten.

Ze halen Trumps vermeende steun aan voor "een congreslid die een verslaggever aanviel, de neo-Nazi die een vrouw doodde in Charlottesville en zijn aanhang die tijdens zijn bijeenkomsten demonstranten te lijf gaat." Ook keuren ze af dat Trump goedkeuring heeft voor "dictators die hun eigen volk uitmoorden en het betitelen van de vrije pers als de vijand van het volk."

Wasserman Schultz vermeld als afzender

Op alle pakketten die zijn onderschept stond de naam Debbie Wasserman Schultz als afzender vermeld. Wasserman Schultz was voorzitter van de Democratic National Committee, maar legde die functie neer in 2016, nadat e-mails waren uitgelekt.

Uit die e-mails bleek dat het partijbestuur erop uit was de campagne van Bernie Sanders te laten mislukken. Sanders gold tijdens de voorverkiezingen als een belangrijke concurrent van Clinton.

Eerder dit jaar zei Trump dat het Amerikaanse ministerie van Justitie Wasserman Schultz niet mag laten gaan. Volgens hem is het schandaal waar Wasserman Schultz bij betrokken was "een sleutel tot de corruptie die we vandaag de dag veel zien".

Geen pakket bedoeld voor Witte Huis

In eerste instantie meldde CNN dat er ook een pakket zou zijn onderschept dat onderweg was naar het Witte Huis, maar dat werd later tegengesproken door de Amerikaanse geheime dienst.

De Amerikaanse Secret Service doet onderzoek naar de herkomst van de pakketten.

