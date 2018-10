In de Verenigde Staten zijn meerdere explosieven ontdekt gericht aan onder meer Hillary Clinton, Barack Obama en CNN. Debbie Wasserman Schultz, een democrate, wordt vermeld als afzender op de bompakketten.

Bompakketten in Verenigde Staten Explosief ontdekt tussen post van Clintons

Bompakket gericht aan oud-president Obama onderschept

Pakket gestuurd naar CNN gericht aan oud-directeur van de CIA en Trump-criticus John Brennan. In totaal vier pakketten ontdekt

Op gevonden pakketten staat Wasserman Schultz vermeld als afzender

Volg de laatste updates ook in het liveblog (gesloten).

Ook in Florida is een verdacht pakket gesignaleerd. Het object is gevonden in het kantoor van Wasserman Schultz. In totaal zijn woensdag zeker zes bompakketten ontdekt in de Verenigde Staten.

In het grote New Yorkse kantoorgebouw Time Warner Center zit CNN. Het daar gevonden pakket is gestuurd naar CNN en gericht aan John Brennan. De oud-directeur van de CIA is een grote criticus van de Amerikaanse president Donald Trump. Brennan werkt voor de andere grote nieuwszender NBC News.

De politie is met veel eenheden op straat in New York. De explosievenopruimingdienst is bij het Time Warner Center. Volgens de autoriteiten is het gevaar inmiddels geweken. Het betreffende pakket zou een pijpbom zijn. Het object is verwijderd uit het gebouw en wordt verplaatst naar een locatie waar ze het explosief veilig kunnen ontmantelen.

Gevonden pakketten lijken sterk op bom gericht aan filantroop Soros

Het explosief dat bedoeld was voor Hillary Clinton werd ontdekt tussen de post bij het huis van Hillary en Bill Clinton in Chappaqua. De brief gericht aan Obama werd ontdekt tijdens controles van de Amerikaanse geheime dienst. Het pakket was geadresseerd aan het kantoor van de oud-president in Washington.

De gevonden objecten gericht aan Clinton en Obama zijn vergelijkbaar met het explosief dat twee dagen eerder werd ontdekt bij het huis van filantroop George Soros.

De Amerikaanse president Donald Trump is op de hoogte gesteld van de intercepties van de geheime dienst. Het Witte Huis noemt de situatie "zeer ernstig".

"We veroordelen de recente pogingen tot gewelddadige aanvallen op Clinton, Obama en andere publieke figuren", zegt Witte Huis-woordvoerder Sarah Sanders. "Deze schrikbarende daden zijn verachtelijk en iedereen die hier verantwoordelijk voor is zullen we opsporen en berechten. De Secret Service werkt samen met de FBI en andere diensten om onze bevolking te beschermen tegen deze lafaarden."

Doelwitten zijn politieke tegenstanders van president Trump

De gekozen doelwitten hebben de overeenkomst dat ze gelden als politieke tegenstanders van president Trump. Bij bijeenkomsten van de Amerikaanse president wordt regelmatig geroepen dat Hillary Clinton moet worden opgesloten.

Trump noemt Clinton doorgaans 'Crooked Hillary', implicerend dat zijn Democratische tegenstander in de verkiezingen van 2016 illegaal of corrupt opereert. Ook haalde hij regelmatig uit naar zijn voorganger, president Obama.

George Soros geldt als een belangrijke donateur van de Democratische partij en politieke opponent van Trump, die onlangs nog zei dat demonstranten rond de verkiezing van opperrechter Brett Kavanaugh werden betaald door Soros.

CNN is met grote regelmaat doelwit van Trump, die de nieuwszender doorgaans beticht van het verspreiden van 'Fake News' en oneerlijke verslaggeving over zijn functioneren als president. John Brennan, aan wie het pakket bij CNN was gericht, geldt als een ferme criticus van Trump.

Kantoor Wasserman Schultz ontruimd na ontdekking verdacht pakket

In Florida is het kantoor van Debbie Wasserman Schultz ontruimd nadat ook daar een verdacht pakket is ontdekt. Het pakket was eigenlijk bedoeld voor de voormalige Amerikaanse minister van Justitie Eric Holder. Maar die kwam terug op het kantoor van Wasserman Schultz - 'return to sender' - omdat het foutief geadresseerd was.

Wasserman Schultz was voorzitter van de Democratic National Committee en vervulde die functie sinds 2011. In 2016 legde ze haar voorzitterschap neer nadat emails waren uitgelekt. Uit de emails bleek dat het partijbestuur de campagne van Bernie Sanders probeerde te laten mislukken. Sanders was een belangrijke concurrent van de democratische presidentskandidaat Clinton.

In juni van dit jaar zei president Donald Trump dat het Amerikaanse ministerie van Justitie Wasserman Schultz niet mag laten gaan. Volgens hem is het schandaal waar Wasserman Schultz bij betrokken was "een sleutel tot de corruptie die we vandaag de dag veel zien".

CNN meldde eerder dat er eveneens een pakket zou zijn onderschept dat onderweg was naar het Witte Huis. Persbureau Reuters sprak dit later tegen. De Amerikaanse geheime dienst laat weten dat er geen verdacht pakket is ontdekt dat gericht is aan het Witte Huis.

Geïmproviseerde explosieven onschadelijk gemaakt

De autoriteiten beschrijven het pakket gericht aan 'Mrs. Clinton' als een geïmproviseerd explosief object (IED). Volgens The New York Times is het explosief ontdekt door de techneut die de briefstukken van de Clintons scant. Hij schakelde de politie in.

Het tweede pakket, gericht aan Obama, werd even later opgemerkt. Beide explosieve objecten zijn onschadelijk gemaakt. In een verklaring (pdf) van de geheime dienst staat dat het leven van zowel de Clintons als Obama nooit in gevaar is geweest.

De Secret Service is een uitvoerig onderzoek gestart om de bron van de pakketten te achterhalen en de afzender(s) op te sporen.

Eerder werd bom aangetroffen in brievenbus filantroop Soros

Chappaqua, waar de Clintons resideren, ligt in de buurt van Bedford. In die plaats werd maandag bij het huis van de Hongaars-Amerikaanse miljardair Soros een explosief gevonden. Die bom werd aangetroffen in de brievenbus. De belangrijke donateur van de Democraten wordt met regelmaat bedreigd door extreemrechtse groepen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!