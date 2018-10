Het Internationale Rode Kruis wil dat het vliegveld van de Jemenitische hoofdstad Sanaa openblijft om iets te doen aan de humanitaire ramp in het land. De hulporganisatie roept de strijdende partijen op hulpverleners alle ruimte te geven voor hulp aan de bevolking.

Het Rode Kruis stelt dat hulpverleners betere bescherming moeten krijgen. Ook wil de organisatie een versoepeling van de strenge regels omtrent de import van hulpgoederen.

"Humanitaire organisaties zijn nu niet in staat om alle Jemenieten te eten te geven en kunnen ook geen medische hulp bieden in het hele land", zegt Peter Maurer, de voorzitter van het Internationale Rode Kruis.

De organisatie kan geen hulp bieden aan de Jemenieten zonder medewerking van de strijdende partijen. Het Rode Kruis meent dat betere toegang en meer hulp noodzakelijk is om onnodig sterven te voorkomen. "Zonder hulp van de strijdende partijen kunnen we dat niet. Zij moeten ons toegang geven, zodat wij de noodzakelijk opschaling van de hulp kunnen uitvoeren."

Het Rode Kruis noemt de situatie in Jemen door de al jaren durende burgeroorlog schrijnender dan ooit. Ruim 22 miljoen van de 27 miljoen mensen in het land hebben hulp nodig. Bovendien hebben 15,7 miljoen Jemenieten geen toegang tot schoon drinkwater of sanitaire voorzieningen. Meer dan de helft van de ziekenhuizen is dicht, waardoor besmettelijke ziektes de kop opsteken. Veel gebieden zijn te onveilig om hulp te verlenen.

Dit jaar heeft het Rode Kruis, onder meer via opbrengsten op giro 7244, al 500.000 mensen in Jemen voorzien van eten. Honderdduizenden kregen medische hulp en schoon drinkwater.

Burgeroorlog eiste al tienduizenden levens

In Jemen woedt al vier jaar een burgeroorlog tussen Houthi-rebellen en de regering. De rebellen krijgen steun van Iran en de Jemenitische regering van een door Saoedi-Arabië geleide Arabische coalitie. Volgens de Verenigde Naties heeft de strijd al meer dan 28.000 levens gekost en zijn 10.000 burgers omgekomen bij bombardementen door de coalitie.

De VN waarschuwt dat de helft van de Jemenitische bevolking (veertien miljoen mensen) aan de rand van een hongersnood staat. Volgens de VN is er een risico op een hongersnood die veel groter is "dan alles wat experts op dit gebied ooit in hun werkzame leven hebben gezien". In de afgelopen twintig jaar zijn er slechts twee hongersnoden geweest, een in Somalië in 2011 en een in Zuid-Soedan in 2017.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!