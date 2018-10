Door het instorten van een steiger in Antwerpen is woensdag een man om het leven gekomen. Een andere man raakte gewond. De steiger stond in de Pelikaanstraat bij het centraal station van de Belgische stad.

De Pelikaanstraat is afgesloten vanwege de inzet van hulpdiensten, meldt de politie van Antwerpen. De brandweer is massaal ter plaatse. De politie vraagt iedereen de omgeving te mijden.

De gewonde man is overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn toestand is stabiel. De twee slachtoffers zijn bouwvakkers. Hun collega's zijn opgevangen door de hulpdiensten en ontvangen slachtofferzorg.

Met honden werd naar slachtoffers gezorgd

De Belgische hulpdiensten hebben met honden onder het puin naar mogelijke slachtoffers gezocht, maar hebben niet meer slachtoffers gevonden. Uit voorzorg wordt de steiger ontmanteld.

Volgens de politie stortte de steiger rond 9.45 uur in. Vanwege het incident is het centraal station in Antwerpen alleen bereikbaar via het Astridplein en rijden bussen een alternatieve route. Volgens de politie worden de afzettingen mogelijk pas na de avondspits afgebroken.

De toedracht van het ongeval wordt nog onderzocht.

