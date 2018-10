De orkaan Willa is in de nacht van dinsdag op woensdag aan land gekomen aan de Pacifische kust van Mexico, waardoor de kustgebieden met wateroverlast en stroomstoringen kampen. Inmiddels is de orkaan in kracht afgenomen.

Willa raasde met windsnelheden tot 195 kilometer per uur over het kustgebied en ging gepaard met zware regenval. Volgens de Mexicaanse autoriteiten is er voor zover bekend niemand overleden als gevolg van de orkaan. "De bevolking heeft op tijd maatregelen genomen en dit is het resultaat", zei het hoofd van de burgerbescherming.

De orkaan kwam aan land in de buurt van Isla del Bosque, ten zuidoosten van vakantieoord Mazatlan in de staat Sinaloa. Uit voorzorg waren dinsdag al duizenden mensen uit het kustgebied geëvacueerd. Ook kochten mensen van tevoren veel voedsel en benzine.

Willa was een van de sterkste orkanen ooit in Mexico. Maandag was de orkaan van de vijfde, zwaarste categorie, maar dinsdag zwakte het weerfenomeen af naar categorie 3. Nadat de storm aan land kwam, nam de kracht lichtelijk af.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!