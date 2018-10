Ecuador zal niet langer bemiddelen tussen de Britse regering en WikiLeaks-oprichter Julian Assange, die al zes jaar in de Ecuadoraanse ambassade in Londen woont.

"Wij zijn noch de advocaten van meneer Assange, noch vertegenwoordigers van de Britse regering", aldus de Ecuadoraanse minister van Buitenlandse Zaken José Valencia. "Ecuador heeft geen enkele verantwoordelijkheid om verdere stappen te nemen."

Assange zocht in 2012 zijn toevlucht tot de ambassade, toen Zweden vanwege een beschuldiging van seksueel misbruik een arrestatiebevel tegen hem uitvaardigde. De WikiLeaks-oprichter was bang dat hij door Zweden zou worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten vanwege zijn rol bij het lekken van documenten over onder meer het Amerikaanse leger.

Hoewel de Zweedse rechtszaak niet doorgaat, blijft Assange in de ambassade. Assange vreest te worden gearresteerd voor het schenden van de voorwaarden van zijn borgtocht tijdens de behandeling van zijn uitleveringsverzoek en alsnog te worden uitgeleverd aan de VS.

Ecuador wil Assange tegen vervolging beschermen

Ecuador wil van de huisvesting van Assange af, maar wil hem ook tegen vervolging beschermen. Tot nu toe overlegde Ecuador daarom regelmatig tevergeefs met de Britse autoriteiten.

De relatie tussen Ecuador en Assange verslechterde vorige week toen de ambassade met nieuwe huisregels kwam. Zo werd Assange erop gewezen dat hij de rommel van zijn kat moest opruimen en dat hij telefoonkosten moet betalen.

Volgens de nieuwe regels mag Assange de internetverbinding van de ambassade gebruiken voor privézaken. De geboren Australiër heeft sinds maart geen toegang tot het internet, omdat Ecuador wil voorkomen dat de WikiLeaks-oprichter de Ecuadoraanse banden met andere landen schaadt.

Assange heeft volgens zijn advocaten echter nog steeds geen toegang tot het internet. Een van de advocaten verklaarde vorige week in gesprek met The Guardian dat Assange onder "inhumane" omstandigheden leeft en dat zijn rechten en vrijheden worden geschonden.

Assange spande vanwege de huisregels een rechtszaak aan tegen Ecuador. "Frustrerend", aldus Valencia. "Er is geen verplichting in internationale verdragen dat Ecuador dingen als meneer Assanges was moet betalen."

