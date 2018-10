Het ongeval met een passagierstrein afgelopen week in Marokko, waardoor zeker zeven mensen omkwamen, is waarschijnlijk veroorzaakt door te hoge snelheid. Dat heeft justitie in Marokko dinsdag bekendgemaakt.

Het voertuig reed meer dan tweemaal zo hard als toegestaan toen het ontspoorde ten noorden van de Marokkaanse hoofdstad Rabat.

De machinist van de trein is gearresteerd. Onderzoek heeft uitgewezen dat hij op het moment van de crash 158 kilometer per uur reed waar 60 kilometer per uur was toegestaan.

Er raakten 125 mensen gewond. De ontspoorde sneltrein was onderweg van Rabat naar het noordelijker gelegen Kénitra.